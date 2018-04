Die SPÖ auf der Jagd nach Nazi-Codes

Vor Weihnachten 2016 wurde behauptet, eine Edeka-Werbung transportierte Nazi-Codes über Autokennzeichen; das satirische Bohemian Browser Ballett enthüllte dann versteckte Nazi-Codes in Sabine Bamberger-Stemmann von der Hamburger Landeszentrale für politische Bildung. Daran fühlt man sich erinnert, wenn die Oppositionspartei SPÖ nichts Besseres zu tun weiss, als ebenfalls nach geheimen Codes zu fahnden: „Das Verhältnis zur FPÖ sieht Kern nach der rot-blauen Annäherung von vor eineinhalb Jahren deutlich abgekühlt. ‚Da hat wirklich noch einmal eine Entwicklung stattgefunden, die mit der Positionierung der FPÖ in der Regierung zu tun hat. Es gibt eine echte Machtübernahme der deutschnationalen Burschenschafter, und es gibt antisemitische Ausritte.‘ Die Angriffe auf den liberalen US-Milliardär George Soros seien etwa ein ‚Code von Antisemiten‘. Und wenn FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darauf wie beim jüngsten Ö1-Gespräch mit Kern mit dem Vorwurf des ‚Brunnenvergifters‘ reagiere, dann sei auch das ein antisemitischer Code.“

Auf fundierte Soros-Kritik, wie sie seit Jahren weltweit basierend auf Recherche artikuliert wird, geht Kern wohlweislich nicht ein; das ist aber auch die in der SPÖ ausgegebene Parole. „Nazi-Codes in Sabine“ kann man auch bei der SPÖ suchen und finden, etwa bei der „erinnerungspolitischen Sprecherin“ Sabine Schatz, was wie Sabine Bamberger-Stemmann für SS steht. Nun ist die SPÖ inhaltlich ohnehin nicht mehr gut aufgestellt, seitdem Kern Faymann vor zwei Jahren weggeputscht hat, gilt doch ein kindliches Gemüt wie der steirische Landesparteichef Michael Schickhofer, der Coca Cola wg. Trump den Krieg erklärt hat, als „Vordenker“. Der Hamburger Sabine schadet der Schwachsinn nicht, den sie von sich gibt, da sie weiterhin als „Expertin“ für alles Mögliche bis hin zum Kommunismus in der Geschichtsbetrachtung des 21. Jahrhunderts. Das verbindet sie mit diversen SPÖ-Koniferen, denen nicht nur die APA-Accounts der Partei zur Verfügung stehen, sondern auch wohlwollende Berichte und Interviews (da kann sich Kern sogar als „Freund“ Werner Faymanns bezeichnen). Diese werden dann in der Masturbationsgemeinschaft Twitter-Blase euphorisch bejubelt, was längst auch überschwängliches Lob für Interviewer beinhaltet. Auf Linie ist auch das Ex-SPÖ-Mitglied Alexander Van der Bellen, das 2017 als Bundespräsident in die Hofburg einzog und Soros‚ Partei gegenüber jedweder Kritik einnimmt (sehr zur Freude von Soros-„NGOs“ wie der Caritas).

Der Mainstream weist mit der Schlagzeile, dass die Aussagen von FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus zu Soros „einfach lächerlich“ seien, auf das Van der Bellen-Interview im „profil“ hin. Davon abgesehen, dass in den Medien sowohl Regime Changes als auch illegale Masseneinwanderung unterstützt werden, wäre es auch mühsam, bei jedem der scheinbar unabhängigen Experten oder bei nur einer Organisation oder Partei zugeordneten Personen mit Soros-Bezug darauf hinzuweisen. Kern wird übrigens vom SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim (Initialen HJ stehen für Hitlerjugend?) unterstützt, wie man an dieser Aussendung sehen kann. Selbstverständlich ist auch Kern Soros-affin, was er in höchster Bedrängnis im Wahlkampf 2017 derart zugab, dass er von einem sehr engen Verhältnis mit Soros sprach. Soros und seine Foundations bekommen progressiven Bewegungen in Wahrheit nicht gut, weil hier Identitätspolitik die Bevölkerung dort spaltet, wo es früher z.B. Klassensolidarität gab. In den USA lässt sich feststellen, dass das Fördern von Soros-Kandidaten die Demokraten von jenen säuberte, die wirklich noch linksliberal sind – und das gilt auch für Europa und die Sozialdemokraten.

Man schreckt dabei auch vor Erpressung nicht zurück, wie man in den USA inzwischen auch belegen kann. Dies sind Methoden, die vom Ex (?)-Berater Kerns, Tal Silberstein, ebenfalls u.a. in Israel überliefert sind; auch in Österreich war er alles andere als zimperlich. Wie der Zustand der US-Demokraten ohne Soros und Co. undenkbar ist, gilt dies auch für SPD und SPÖ, natürlich mit ähnlicher, an „Vielfalt“ und Einwanderung ausgerichteter Agenda. So gewinnt die klassisch rote Klientel keine starke Vertretung, sondern verliert sie im doppelten Sinn: Sie steht nicht mehr an erster Stelle, und sie muss um weniger werdende Arbeitsplätze mit denen rittern, die veränderte sozialdemokratische Parteien in den Mittelpunkt stellen. Die Soros-Sozialdemokraten klammern sich an die Vorstellung, es sei bloße „antisemitische Verschwörungstheorie“, dass der „Investor“ etwas mit den Ereignissen im Sommer 2015 zu tun habe. Doch seine Foundations fördern wie andere transatlantische Stiftungen Regime Change-Aktivitäten wie in Libyen, Syrien oder der Ukraine. Warum wohl meldete eine Soros-unterstützte NGO bereits 2010 die Webseite w2eu.info an, die Livewebcams von den sog. „Fluchtrouten“ und Handbücher für „Geflüchtete“ anbot? Bereits ein Satz der Selbstbeschreibung genügt, um es zu durchschauen:“For freedom of movement: Independent information for refugees and migrants coming to Europe.“

Völlige Bewegungsfreiheit bedeutet nichts anderes als die Aufgabe von Staatsgrenzen und staatlichen Strukturen, da jeder Staat früher oder später kollabiert, wenn er für einen endlosen Strom an vermeintlichen Flüchtlingen sorgen soll, die keinen Anspruch auf Asyl gemäss GFK haben. Nur mit einem fein gesponnenen und weitgespannten Netz an Projekten da und dort, Tagungen, Experten, Netzwerken, Dachverbänden, Medien, Politikern, Kampagnen usw. kann man erreichen, dass dies als erstrebenswerter Normalzustand betrachtet wird und jene Menschen marginalisiert werden, die sich auf Gesetze, internationales Recht und Staatsaufgaben berufen. Es ist kein Zufall, dass das Netz an Instrumentalisierten sich niemals gegen Krieg gewandt hat, sehr oft aktiv Desinformationen verbreitet und es darauf anlegt, illegale Einwanderer in jeder Hinsicht über Staatsbürger zu stellen. Natürlich tönen all die groß, die Soros-Kritik „lächerlich“ oder „antisemitisch“ finden und meinen, sie hätten sich eine fundierte Meinung basierend auf Fakten gebildet. Tatsächlich scheuen sie jede echte Auseinandersetzung, was auch für Christian Kern selbst gilt. Er bestritt in einer Anfragebeantwortung (Oktober 2016), von politischer Einflussnahme des George Soros zu wissen, wo doch er selbst eines von vielen Beispielen in Österreich ist.

Wenn jetzt hochgekocht wird, dass österreichische Blauhelme im September 2012 am Golan sahen, wie syrische Geheimpolizei in einen Hinterhalt geriet und erschossen wurde, hat der sofort von Medien befragte Völkerrechtler Manfred Nowak mehrfachen Soros-Bezug. Genau genommen gilt dies auch für die Zeitschrift „Falter“, der ein Video und weitere Infos zugespielt wurden, denn sie ist Mitglied im International Consortium of Investigative Journalists, das von transatlantischen Foundations gefördert wird. Auch der Konnex der US-Demokraten zu Soros hat weitere Facetten, denn es hat auch mit Soros zu tun, dass Privatpersonen Millionenbeträge für eine Untersuchung von Trumps Beziehungen zu Russland springen lassen. Während die SPÖ puncto „Nazi-Codes“ auf den Spuren des Bohemian Browser Balletts wandelt, gibt es da und dort Aufforderungen, sich doch endlich mal der Migrationsfrage zu stellen. Das wird aber nur dann möglich sein, wenn die Partei ihre Fremdbestimmung abwirft und tatsächlich in eine ernstzunehmende Oppositionsrolle findet. Wenn Kern verkündet „Unsere Tage werden noch kommen„, kann er damit nur eine SPÖ ohne ihn meinen.

