Syrien wurde basierend auf Lügen angegriffen

Amerikanische, britische und französische Kräfte haben Syrien um vier Uhr früh Ortszeit als „Vergeltung“ für einen angeblich bewiesenen Giftgaseinsatz angegriffen. Dabei berufen sie sich auf „Medienberichte“ und „NGOs“, was bedeutet, dass Mockingbird-Medien Propagandamaterial von NGO-Fronts des britischen Auslandsgeheimdienstes verwendeten. In Großbritannien wäre es ohnehin in den nächsten Tagen zu Demonstrationen gekommen, die jetzt umso größer sein werden. Frankreich kann man schon deswegen kaum ernstnehmen, weil Präsident Emmanuel Macron zu den Förderern der False Flag Bana aus Aleppo gehört, die auch Teil der Kriegspropaganda ist. Was die USA betrifft, steht Präsident Donald Trump unter massivem Druck des Deep State, der an Regime Changes und Militärinterventionen interessiert und beteiligt ist. Manches spricht dafür, dass er wie 2017 Syrien via Russland ausreichend warnte, sodass die Schäden so gering wie möglich sind. Heute soll eine Delegation der OPCW in Syrien eintreffen; da wollte man offenbar vorher vollendete Tatsachen schaffen.

Auffällig ist, dass „Beweise“ nicht veröffentlicht werden, auch was den „Fall Skripal“ betrifft, wo der Fake News Mainstream selbst über einen Bericht der OPCW zum Thema lügt und hineininterpretiert, was nicht drinnensteht. Der Mainstream als Instrument der Kriegspropaganda beruft sich auf die MI 6-Front „White Helmets“, die wieder einmal Bilder von angeblichen Giftgasopfern stellt, die manchmal mit korrekter Quelle, manchmal als „Reuters“ und manchmal ohne Hinweis gezeigt werden. Dass die Aufnahmen Fakes sind, legt u.a. nahe, dass „Helfer“ keinerlei Schutzkleidung tragen und behauptete Opfer mit bloßen Händen angreifen (wie üblich). „Journalisten“, die sich als Kriegshetzer profilieren wie Julian Röpcke von der „Bild“, auf den ich hier eingehe, bringen selbst absurde Aufnahmen wie die von der intakten Faßbombe auf dem unzerstörten Doppelbett. In gewisser Weise ist es wie 1991, als George H.W. Bush den Irak angegriffen hat und der ORF CNN übernahm, die sich mit Kriegspropaganda einen Namen machten. Doch 2018 gibt es auch einen LIvestream von Russia Today, der Stimmen aus vielen Ländern bringt. CNN wird uns auch via oe24 ins Haus geliefert, wo gerade im Kriegsfall Propaganda aus den USA übernommen wird. Wer sich das reinzieht, wird z.B. darüber hinweggetäuscht, dass die OPCW 2013 syrische Chemiewaffenbestände vernichtet hat, sodass es keine Anlagen zu zerstören gibt, in denen sie hergestellt werden.

Kriegspropaganda in Österreich

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist sicher einer der besten Diplomaten weltweit und wird daher genau wissen, was er sagt, wenn er davon spricht, dass es Beweise für eine False Flag in Syrien gibt. Viele wissen, dass wieder einmal ein Krieg basierend auf Lügen gestartet werden soll und Mainstreammedien vor allem eine Funktion haben: jene Propaganda liefern, die Kriege rechtfertigen und damit ermöglichen soll. Zum unsäglichen Kriegspropagandavideo oben sei gesagt, dass Wolfgang Fellner vermittelt von Gerhard Zeiler von Turner Broadcasting im Herbst 2016 Web-TV in Kooperation mit CNN startete. Damals schrieb der ORF: „Bilder aus Syrien und anderen Krisenherden der Welt übernimmt Fellner von CNN, dem Pionier der 24-Stunden-Newskanäle. Zuständig für CNN im Imperium von Ted Turner ist unter anderem Gerhard Zeiler, über den Fellner auch den Kontakt hergestellt hat. ’70 bis 80 Prozent des Inhalts kommen von uns, aus unserem Newsroom aus Österreich‘, sagte Fellner. Bis zu 30 Prozent würden von CNN bezogen, bei ‚wirklichen breaking news‘ werde live bei CNN eingestiegen“, was eben jetzt der Fall ist. Als sich John Podesta, später Wahlkampfleiter Hillary Clintons, 2008 um Barack Obamas Amtsübernahme kümmerte, meldete der Turner-Broadcasting-Eigentümer Ted Turner bei ihm Wünsche für die neue Administration an.

Bis zu Ermittlungen wegen Ukraine-Lobbying (im Herbst 2017) fungierte John Podestas Bruder Tony als Lobbyist für Lockheed Martin, Hersteller u.a. von Kampfjets und des Aegis-Raketenabwehrsystems. Wie John Podesta ist Lockheed eng mit der CIA verbunden, was vielleicht erklärt, dass die österreichische Entscheidung für europäische Eurofighter statt ameriḱanischer F-16 bis heute bekämpft wird. Als SPÖ-Chef Werner Faymann mit Medienhilfe im Mai 2016 abgeschossen wurde, gab der in London arbeitende Zeiler freimütig im ORF (dessen Chef er einmal war) zu, dass er und Faymann-Nachfolger Christian Kern seit zwei Jahren Faymanns Ablöse vorbereiteten. Es ging da nie darum, die SPÖ zu stärken, weil das bedeutet hätte, Geheimdiensteinfluss zurückzudrängen statt diesen zu intensivieren. Als ORF-Generalintendant war Zeiler 1994 bis 1998 quasi dafür zuständig, dass US-Kriegspropaganda (Zerschlagung Jugoslawiens, Clinton-Podesta) an den Seher und die Seherin gebracht wird. Als Fellner seine CNN-Kopie gestartet hatte, engagierte Kern den Mossad-Agentenführer Tal Silberstein um hohes Gehalt als „Berater“, was ihm im Wahlkampf 2017 auf den Kopf fiel – auch dank Fellner und oe24, was er als Verrat betrachtete. Fellner behandelt gerade den derzeitigen Verteidigungsminister Mario Kunasek (der bislang keinen Ton zu Syrien und zur internationalen Lage gesagt hat) wie einen Schulbuben und ätzt über das Bundesheer (und die Eurofighter, wie man hier sehen kann.

Wo ist Julia Skripal?

Fellner hätschelt hingegen Peter Pilz, der im November sofort als Abgeordneter zurücktrat, als Vorwürfe sexueller Belästigung laut wurden; offenbar fürchtete er, der Mainstream könne auch einmal als Druckmittel gegen ihn verwendet werden. Ähnlich wie die „White Helmets“ oder die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ ist Pilz eine False Flag in seiner vorgebenen Rolle, jener eines „Aufdeckers“. Er kämpft angeblich gegen Korruption und da vor allem gegen die falsche Beschaffung von Eurofightern statt amerikanischen Kampfjets und deckt zu, dass das Verteidigungsministerium erfolgreich unterwandert wurde, als die SPÖ 2007 wieder in die Regierung kam (und bezichtigt Putin, die Skripals vergiftet zu haben). Nicht nur Russland, sondern auch (siehe weiter unten) der ehemalige britische Abgeordnete George Galloway oder der ehemalige Diplomat Craig Murray fragen nach Befinden und Verbleib der Skripals. Murray und Galloway bezweifeln die Echtheit eines angeblichen Schreibens der angeblich aus dem Spital entlassenen Julia Skripal, weil die Sprache sehr nach britischen Behörden aussieht, schon weil sie keine native speakerin ist. Das ist auch aus österreichischer Sicht nachvollziehbar, und das hat sogar Bezug zu Syrien.

Denn im gekaperten Verteidigungsministerium hatte 2013, als die gleiche „Giftgasangriff“-Show abgezogen wurde, um einen westlichen „Militärschlag“ zu provozieren, angeblich der Ministerstatist Gerald Klug seinem US-Amtskollegen Soldaten für Syrien angeboten. Üblicherweise wurde Diplomatenpost übers Außenministerium verschickt, doch dort sollte man davon nichts wissen, also wählte man den Weg über die US-Botschaft in Wien (wo das Schreiben ausgedacht wurde?). Es ist sicher kein Zufall, dass der Brief über Peter Pilz publik wurde, nachdem seine Existenz ruchbar wurde. „Der Brief, den der Minister nun endlich veröffentlicht hat, wurde aber bereits vor Stunden auf dem Blog und der Facebook-Seite von Peter Pilz veröffentlicht“, hiess es in einer Aussendung der Grünen. Damals Anfang September 2013 gab es einen informellen EU-Rat in Vilnius, an dem neben Außenminister Michael Spindelegger und Klug auch US-Außenminister John Kerry teilnahm, der die EU von einem Angriff auf Syrien überzeugen wollte. Tatsächlich saß Klug dort und sagte kein einziges Wort, während sein Regierungskollege nicht wusste, dass es ein Schreiben an US-Verteidigungsminister Chuck Hagel gab, und Spindelegger gegen die Kriegsoption auftrat. By the way war es Klugs erste Aufgabe, als er im März 2013 Norbert Darabos nachfolgte, den Abzug der österreichischen UN-Soldaten vom Golan vorzubereiten (i.e. nach außen zu vertreten) und damit die für Israel und den Regime Change in Syrien hinderliche UN-Mission zu beenden.

Peter Ford, Ex-Botschafter in Syrien

Ein weiteres Fake betrifft ebenfalls das Verteidigungsministerium, als Generalstabschef Edmund Entacher im Jänner 2011 abberufen wurde und man es Darabos zuschrieb, obwohl der fremden (illegalen) Befehlen gehorchende Kabinettschef Stefan Kammerhofer, der später auch Klug abschottete, Entacher feuern liess. Als Entacher seine Wiedereinsetzung erstritt, verbreitete die Kriegspropagandapresse erneut Fake News. Es verwundert nicht, dass auch vermeintliche Spitzenpolitiker auf die False Flag reinfielen, weil sie sich ja auch brav einreden ließen, der Minister sei halt nicht heeresaffin, ergo werde er via Kammerhofer abgeschottet. Zum Teil finden man einst so vehemente Kritiker heute in der Regierung, offenbar ohne dass sie durchschauen, wie der Hase läuft und ohne zu realisieren, was weltpolitisch Sache ist. Man kann beim Fall Entacher diese Darabos zugeschriebene und aufgezwungene Stellungnahme damit vergleichen, wie der heutige Innenminister Herbert Kickl (der nicht begriffen hat, wie Darabos zugesetzt wurde und wird) Verfassungsschutzchef Peter Gridling suspendiert hat, nämlich offensiv und auch via Pressekonferenz unter Hinweis auf Ermittlungen, also begründet. Als Darabos formal Minister wurde, aber als nicht mit CIA und Co. „kooperationswillig“ unter Druck gesetzt wurde, wurden Briefings z.B. mit der Pressestelle durch Papiere „aus dem Ministerbüro“ ersetzt, die wer auch immer verfasst haben kann. Auch Entacher als oberster Soldat sah den Minister als Befehlshaber des Heeres kaum, was das Aushebeln der Befehlskette belegt. Dennoch und deswegen zeigte Pilz Darabos wegen der Eurofighter wegen angeblicher Untreue an, und ein ganzer U-Ausschuss, die Kriegspresse und auch die Justiz ging ihm auf den Leim.

Die österreichischen und zugleich internationalen Beispiele machen deutlich, dass auch Craig Murray Recht hat, wenn er zu Julia Skripals angeblicher Botschaft schreibt: “’At the moment I do not wish to avail myself of their services‘ – wrote no native Russian speaker, ever.Nor are the rhythms or idioms such as would in any way indicate a translation from Russian. Take ‚I thank my cousin Viktoria for her concern for us, but ask that she does not visit me or try to contact me for the time being. Her opinions and assertions are not mine and they are not my father’s.‘ Not only is this incredibly cold given her first impulse was to phone her cousin, the language is just wrong. It is not the English Yulia would write and it is awkward to translate into Russian, thus not a natural translation from it. To put it plainly, as someone who has much experience of it, the English of the statement is precisely the English of an official in the UK security services and precisely not the English of somebody like Yulia Skripal or of a natural translation from Russian.“ Wie beim Vergleich Darabos-Kickl bzw. Entacher-Gridling führt uns dies auch zur Frage, warum wir keine Aufnahmen von Julia und Sergej Skripal haben, weder Videos noch Fotos. Zum Vergleich dient hier, was von Alexander Litwinenko überliefert ist, der übrigens eine Rolle bei den Irakkriegslügen 2003 auf britischer Seite spielte. Von den Skripals gibt es ausschliesslich Aufnahmen vor der behaupteten Vergiftung und abgesehen von Julias kurzem Anruf bei ihrer Cousine mit einem ausgeborgten Handy kein echtes Lebenszeichen.

George Galloway

Wenn man andere Beispiele kennt, erscheint es noch plausibler, dass hier einiges nicht stimmt und die Briten sehr viel zu verbergen haben. Russische Diplomaten kritisieren, dass immer dann, wenn Russen in UK ums Leben kommen, gemauert wird und man die Öffentlichkeit täuscht. Bei Galloway wird auch danach gefragt, was mit den vielen Überwachungskameras im öffentlichen Raum ist, die ja etwas aufgezeichnet haben müssen, wenn die Skripals auf einer Parkbank zusammenbrachen und zuvor in einem Restaurant waren. Die letzten CCTV-Aufzeichnungen in einiger Distanz vom Ort des mutmaßlichen Geschehens zeigen sie vollkommen normal gehend. Galloway sagt, dass Julia ja bei ihrem Anruf davon sprach, nach Hause zurückzukehren, hingegen das ihr attribuierte Schreiben in bestem Oxford-Englisch vollkommen anders klingt. Doch den Briten entgleitet alles, auch weil sie bereits 2013 im Unterhaus scheiterten, als es um einen Angriff auf Syrien ging, es daher nicht in Frage kommt, das Parlament einzuschalten. Nun wird Julia Skripal gegen ihren Willen festgehalten, weil sie den offiziellen Narrativ und damit die Regierung ins Wanken bringt, und keiner weiss, wie es Sergej Skripal geht. Britische Medien veröffentlichen das Schreiben eines Arztes, der sagte, dass im Krankenhaus keine weiteren Personen (vom schon länger entlassenen Polizisten Nick Bailey abgesehen) wegen Vergiftungserscheinungen behandelt werden, anders als im „Fact“ Sheet der Regierung behauptet.

Dazu kommt, dass die Tierklinik, in der Skripals Katze und die Meerschweinchen behandelt wurden, sofort die Polizei informierte, dass es Haustiere gibt, doch mal ließ sie im versiegelten Haus verhungern und verdursten, weil auch sie die offizielle Lüge entlarvt hätten. Inzwischen wird versucht, die NATO noch mehr zu involvieren, weil man ja die Legende aufrechterhalten muss, auch wenn sie einem entgleitet. Auch wenn die Sache im Grunde sehr klar ist, glauben manche immer noch, dass russische Geheimdienste etwaige offene Rechnungen auf diese Weise begleichen, statt keine Spuren zu hinterlassen und kein Aufsehen zu erregen. Giftgas, das auf Englisch bezeichnender Weise „nerve agent“ genannt wird, hat einen psychologischen Effekt, da man es nicht sieht und es daher vage bleibt; dies passt zum Spiel mit provozierten emotionalen Reflexen, die von der Fakten-/Verstandesebene auf das Bauchgefühl umlenken, wo man jeden Schwachsinn unterjubeln kann. Wenn man Tools wie die „White Helmets“, die“Syrische Beobachtungsstelle“, die „Syrian American Medical Society“ (mit den beiden Genannten verbunden) hat, kann man mit dem nicht Sichtbaren, nicht Beweisbaren Effekte erzielen, die bei klarem Verstand nicht möglich sind. Paradoxer Weise sprach US-Verteidigungsminister James Mattis eben davon, dass es keine Beweise für einen Giftgaseinsatz syrischer Regierungstruppen 2013 und 2017 gab. Nun aber sollen „Beweise“ reichen, die auf Frontorganisationen und diese zitierenden Kriegspropagandamedien basieren?

Dagmar Henn auf Facebook

Aktuell sagt Mattis, dass es bei diesem „Schlag“ bleibt als „Lektion“ für Assad, was wir als reine Rhetorik verstehen sollten. Die Argumentation von Dagmar Henn ist nachvollziehbar, denn da Frankreich und Großbritannien sonst alleine losgelegt hätten, konnten die USA so die Aktion begrenzen und unter Kontrolle bringen. Wenn auch Kriegshandlanger wie CNN nur von 100 Raketen sprechen, kann die syrische Luftabwehr damit fertig werden, wobei man Angaben beider Seiten über Treffer bzw. Abschüsse kritisch betrachten sollte; mit Sicherheit wird nicht z,B. verraten, dass viele Raketen ihr Ziel nicht erreichten. Wie 2017 konnte Syrien seine Luftwaffe in Sicherheit bringen und mögliche Angriffsziele weitgehend räumen, sodass es nur wenige Verluste gibt. Wenn Henn schreibt: „Die Twittermeldungen von Trump haben einen Überraschungsangriff verhindert“, so gebe ich ihr Recht, auch wenn das den Desinformatoren in der Kriegslügenpresse diametral entgegengesetzt ist. Trump ist keineswegs „verrückt“, wie der unsägliche Georg Hoffmann-Ostenof (Ex-GRM wie Peter Pilz, nebenbei bemerkt), beim CNN-Kumpel Fellner auch früher schon behauptet hat. CNN trägt etwa mit Interviews von Anderson Cooper (CIA) mit Frauen wie Stormy Daniels dazu bei, Druck auf Trump auszuüben und die Aufmerksamkeit von wirklich wichtigen Fragen abzulenken und den Präsidenten in ein „Wag The Dog“-Szenario hineinzuhetzen.

Dagmar Henn findet besonders interessant, dass Russland puncto False Flag konkret wird: „Die Reaktion der russischen Regierung deutet an, dass sie ihr gesamtes Paket in der UN auf den Tisch legen werden. Nicht nur die Videoaufnahmen der unfreiwilligen Gasfilmdarsteller. Wenn das russische Militär davon spricht, britische Agenten hätten die Inszenierung eingefordert, dann hat es Tonaufzeichnungen oder den Agenten oder beides. Das kann noch lustig werden. Sollte das so sein, wird sich Trump zurückziehen und mit dramatischer Erschütterung sein Entsetzen bekunden, von seinen Verbündeten derart in die Irre geführt worden zu sein, und May erhält die Größe, die ihr zusteht – die eines Taschenpudels.“ Wer erinnert sich noch an britische Karikaturen zum Irakkrieg 2003, die Tony Blair (der jetzt auch mitmischen will) als Bushs Pudel zeigten? „I’m not Bush’s poodle, insists Blair“ war damals tatsächlich eine Headline. Labour will heute nicht mehr Bushs Pudel sein, sondern Jeremy Corbyn (der eben gezielt als vermeintlicher Antisemit diffamiert wurde) will dem Kriegskurs entgegentreten. Emmanuel Macron wiederum verbindet inzwischen einiges mit Nicolas Sarkozy, der u.a. wegen seines Stiefvaters Frank Wisner Jr. als Mann der CIA gilt (nicht der einzige, der es bis an die Spitze eines Staates schaffte). Übrigens reisten die Chefs von SWR und FSB im Jänner 2018 nach Washington, um sich mit dem damaligen CIA-Chef Mike Pompeo zu treffen, der gerade sein Hearing als neuer Außenminister hinter sich gebracht hat. Erleben wir gerade auf der weltpolitischen Bühne etwas, das auch mit Absprachen zu tun hat, wie man die Kriegshetzer ein für alle Mal an sich selbst scheitern lassen kann?

PS: Diese russische Analyse geht auch davon aus, dass sich Trump dem Deep State doch nicht unterworfen hat. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich inzwischen unterworfen, indem er „Verständnis“ äußert und Fake News glaubt – und er wählte dafür passenderweise oe24. Die mit der Region vertraute Außenministerin Karin Kneissl, deren Vater als Pilot des jordanischen Königs arbeitete, glaubt ebenfalls an Chemiewaffen und Giftgasattacke, detto Vizekanzler Heinz Christian Strache.Mittlerweile weiss man, was im französischen Bericht steht, der Grundlage für Macrons Entscheidung ist: „Die Analyse der ins Netz runtergeladenen Videos und Fotos, auf denen Opfer zu sehen sind, ließ uns feststellen, dass die meisten davon (…) keine Fälschungen sind…Der spontane Charakter der Ausbreitung von Bildern in allen Netzwerken beweist, dass es sich nicht um Foto- oder Videomontage handelt.“ Fake News aus dem Internet also…

Advertisements