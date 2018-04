Abgang von Stadträtin Frauenberger: Ist Mitleid angebracht?

Die Medien sind schuld und der Sexismus ist schuld – so könnte man die Betroffenheit von Stadträtin Sandra Frauenberger zusammenfassen, die ihren Rücktritt ankündigte. Dafür wählte sie einen Termin, bei der sie vor einem „kleinen Kreis an Journalistinnen“ sprach, zu dem z,B. die Zeitung „Österreich“ keinen Zugang hatte. 2017 erbte Frauenberger das Milliardengrab Krankenhaus Nord von ihrer Vorgängerin Sonja Wehsely, die zu Siemens wechselte. Es wurde jedoch nicht besser, zumal es geharnischte Kritik des Rechnungshofes gab und sich Medien wie die „Kronen Zeitung“ und eben „Österreich“ vor ein paar Wochen auf Frauenberger einschossen, weil ein Energetiker um stolze 95.000 Euro u.a. einen „Energieschutzschild“ für den Bau „anfertigte“. Zwar hat Frauenberger dies nicht in Auftrag gegeben, ist aber als zuständige Stadträtin natürlich verantwortlich zu machen. Journalistinnen haben wohl noch am ehesten Verständnis, wenn eine Politikerin sagt: „Männer werden nicht so abgewatscht“ und meint, es werde bei diesen nie über ihr Aussehen diskutiert; bei Frauen aber gehe es um die Fragen „Was hat sie an, wie sieht sie aus?“. Allein wenn man daran denkt, wie oft (in sozialen Medien) der Bart von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Wahlkampf und danach Thema war, scheint diese Feststellung überholt.

Frauenberger dürfte sich besonders gekränkt haben, als die „Krone“ mit ihrem Foto zu einer Wahrsagerin ging, die ihr eine „gute Aura“ bescheinigte; das locker oder mit Humor nehmen war offenbar nicht drinnen. Sie sah sich einer „Häme“ ausgesetzt, mit der „eine Grenze überschritten“ wurde, was subjektiv genau so gewesen sein wird, aber objektiv nicht in Rechnung trägt, wie andere in der Politik nicht „nur“ für wenige Wochen, sondern für Monate und Jahre unter die Gürtellinie getreten werden. Natürlich wollen „wir“ und zwar auch „wir als Frauen“ solche Rahmenbedingungen nicht; das gilt sicher für die meisten Politikerinnen und Journalistinnen. Aber man/frau wende seinen Blick einmal von Wien nach Kärnten, wo Erpressung innerhalb der ÖVP im Vorfeld der Regierungsbildung öffentlich wurde. Da berichten manche „Koalition gerettet„, nachdem Martin Gruber neuer ÖVP-Obmann wurde, während die „Krone“ einen „Erpresserbrief“ zeigt, mit dem der Rücktritt des bisherigen Parteichefs Christian Benger eingeleitet wurde, denn er wollte sich nicht diktieren lassen, wer Landesrat werden soll. Sind es nur die Männer, denen es nur um Posten geht, während die „Good Weibs“ um Frauenberger edel und idealistisch sind?

Februar 2015: Stadträtinnen als „Good Weibs“

„Michael Ludwig bemüht sich erst gar nicht, allzu große Betroffenheit zu mimen – oder Dankbarkeit“, leitet die „Presse“ eine Analyse ein. Damit sind wir auch schon bei einem wesentlichen Problem, denn die „Good Weibs“ (nicht mit diesem deutschen Chor zu verwechseln) unterstützten Ludwigs Konkurrenten um den Wiener Parteivorsitz Andreas Schieder nach Kräften. Sonderlich fair soll es dabei nicht zugegangen sein, aber das passt zum Kampf dieser Frauen gegen Ex-Bundeskanzler Werner Faymann, dem sie als #TeamHaltung übelnahmen, dass er nicht endlos illegale Einwanderer hereinwinken wollte. Will man Frauenbergers Aussagen fair und objektiv bewerten, muss man nach politischer Strategie und politischer Analyse fragen. Vom Strategischen her mag es falsch gewesen sein, auf Schieder zu setzen (den Lebensgefährten von Frauenbergers Vorgängerin Wehsely) und im Bereich der Analyse fehlte eine korrekte Einschätzung dessen, was als „Flüchtlingskrise“ verkauft wurde. Das eine hängt mit dem anderen zusammen, zumal auch Schieder ein „Welcomer“ war, der Sicherheitskräfte verbal dafür prügelte, dass sie keinen Ansturm an den Grenzen (bewältigen) wollten. Er hielt ihnen bzw. der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (Feindbild vieler „starker Frauen“ wie Frauenberger) vor, dass die Abreise nach Massenereignissen wie Fußballderbys ja auch ohne weiteres organisiert wird – allerdings von Personen, die ein Zuhause haben und im Moment keine weiteren Anforderungen an den Staat stellen.

Es fragt sich, warum die „Good Weibs“ keine Gegenkandidatin zu Michael Ludwig lancierten und ihre Energien dafür verwendeten, die erste Wiener Bürgermeisterin möglich zu machen. Ist es „feministisch“, scheinbar auf Nummer Sicher zu gehen und lieber an „männlicher Macht“ zu partizipieren, als es selbst zu versuchen? Oder geht es schlicht um Neid und Mißgunst, wie ja auch unendlich über andere Frauen hergezogen wird? Und was „Good Weibs“ und „Schutzsuchende“ betrifft, übersahen sie die Nöte Einheimischer damit geflissentlich, ohne dass man sie deswegen kritisieren durfte, weil sie ja auf der Seite der „Guten“ waren. Und sie schwammen mit dem Mainstream und könnten ihren Wunsch nach Überlegenheit befriedigen, da sie ja scheinbar halfen; es ist die Sorte Frau, die gerne von „niedrigschwelligen Angeboten“ für andere spricht. Bei manchen Journalistinnen kommt jedenfalls an, wie Sandra Frauenberger ihren Rückzug begründet: „Als Beispiele für Grenzverletzungen nennt sie, dass eine Hellseherin sie in der ‚Kronen Zeitung‘ analysiert oder dass sie aus den Medien erfahren habe, dass die KAV-Reform gekippt werde. ‚Ich bin hart im Nehmen, aber man muss sich entscheiden: Wo ist ist deine Grenze? Wenn es das Ziel war, mich loszuwerden, ist es erreicht, aber ich möchte mit einer geraden Haltung gehen und nicht zusammengeschossen werden.‘ Generell würden Frauen härter von den Medien behandelt, sagt sie – und schließt damit an eine Kritik von Eva Glawischnig und Sonja Wehsely an.

Frauenberger für „Vielfalt“

‚Männer werden nie so abgewatscht. Das beginnt bei der Bildsprache.‘ Entscheidend sei letztlich gewesen, dass ‚ich nicht mehr das Gefühl habe, etwas politisch gestalten zu können‘. Weil jedes Thema mit ihr als Person verknüpft werde, sei eine sachliche Auseinandersetzung einfach nicht mehr möglich.“ (KAV steht für Krankenanstaltenverbund) Dabei wird Rechnungshofkritik negiert oder dass sie zwar nicht mehr „das Gefühl“ habe, gestalten zu können, aber in den Gemeinderat wechseln will – Salär für Nichtpolitik und die Erwartung, nicht mehr zur Verantwortung gezogen zu werden für diverse Disaster? User z.B. auf der Seite der „Presse“ oder beim „Standard“, die nicht unbedingt Fans der „Krone“-Berichterstattung sind, merken zu Recht an, dass Frauenberger ihr Ziel, Schieder (mit) zu installieren, an dem Tag verfehlt hat, als der SPÖ-Parteitag sich trotz aller Intrigen für Stadtrat Michael Ludwig als Nachfolger von Bürgermeister Michael Häupl entschieden hat. Sie hätte, nicht als Einzige, bereits da den Hut nehmen müssen, meinen manche. Dass sie Chaos von „Frau Schieder“, also Sonja Wehsely geerbt hat, werfen ihr die meisten nicht vor. Und ausserdem gibt es in der Wiener SPÖ eine spezielle Art von „Sisterhood“, die ein User so auf den Punkt bringt:

„Es hat doch die erste ‚Frau Häupl‘ (das ‚Hallöchen‘ Brauner) diese Wiener ‚Frauenpower‘ zu verantworten. Sie ist die Krake, die diese Frauen in die politischen Positionen gebracht hat. Sie, die nicht weiß, was Fremdwährungskredite für Konsequenzen haben können, wehrt sich mit allen Mitteln gegen ihren eigenen ‚Abschuss‘.“ Und zu Recht wird an Wehsely erinnert: „Ehrlicherweise muss man doch auch erwähnen, dass Frauenberger für das Desaster des Krankenhaus Nord nicht hauptverantwortlich ist. Da gibt es schon den KAV und vor allem die Sonja Wehsely-Schieder (‚…aber Herr Miniiister…‘).“ Gemeint ist ein Medienauftritt der Ex-Stadträtin mit dem jetzigen Bundeskanzler Sebastian Kurz, bei dem sie ungeduldig herumzappelte. Als die „Good Weibs“ erfolgreich mit gegen SPÖ-Chef Werner Faymann mobbten und Christian Kern ihn ablöste, schrieb „Österreich“ (das nicht bei Frauenbergers Frauen-Medientermin war): „Auch in Wiens SPÖ bringt der Aufstieg Kerns eine neue Machtkonstellation: Mit Kerns Hilfe kommt hier das Politehepaar Schieder-Wehsely zu neuer Macht. Es war Wehsely, die als Erste Faymanns Sturz forderte und die jetzt als Kanzleramtsministerin mächtigste Frau in der SPÖ werden soll. Mit Wehsely im Kanzleramt und Ehemann Schieder als Klubobmann hätten beide so viel Einfluss wie kein Ehepaar zuvor. In der Wiener SPÖ deutet nun alles auf einen raschen Abschied von Häupl (Freunde glauben, dass er noch heuer geht) und auf Wehselys Ehemann Schieder als Nachfolger als Bürgermeister hin.“

Frauenberger für ein „Profiheer“

Bekanntlich wurde Wehsely nicht Ministerin, sondern bei Siemens versorgt, und nachdem Kern den Kurzzeitkanzler-Rekord aufstellte, wurde er SPÖ-Klubobmann mit Zusatzsalär von der Partei, da Schieder nun nicht Bürgermeister, sondern „geschäftsführender Klubobmann“ ist, wie es zuvor einmal Alfred Gusenbauer und Josef Cap hielten. Kann es so simpel sein, dass Frauenberger über ein verqueres Verständnis von „Frauensolidarität“ bei allem mitmachte, was ihr über die Frauenschiene angeboten wurde? So entstehen dann Ansichten wie die oben gezeigte, dass ein reines Berufsheer „Rollenbilder entstaubt“ und „Chancen aufmacht“, die auch von der damaligen Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek verbreitet wurden. Man/frau hat weder vorher noch nachher vernommen, dass sich die SPÖ-Frauen fürs Militär interessieren, von Sicherheitspolitik ganz zu schweigen. Im Gegenteil, hätten sie davon minimale Ahnung gehabt, wären sie nicht auf den „refugees welcome“-Schmäh hereingefallen, könnte frau sagen. In Wahrheit war die Abkehr vom „Volksheer“ samt Wehrpflicht transatlantische Wunscherfüllung, was wiederum genau ins Konzept von Schieder, Cap und Co. passte, während man es SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos (einem seit Jahren medial gebashten Mann, by the way) oktroyierte.

Gegenwärtig sieht sich Frauenberger im Mittelpunkt von Intrigen, was ein User so beschreibt: „Gestern sagte sie: Wenn es das Ziel war, mich loszuwerden, wurde dieses Ziel erreicht. Was diese Frau gestern nicht gesagt hat: Wenn es mein Ziel war, den Herrn Ludwig loszuwerden, dann wurde dieses Ziel nicht erreicht.“ Dass die „starken Frauen“ in der SPÖ nichts als heiße Luft sind, merkte ich spätestens dann, als ich sie auf die untragbaren Zustände im Verteidigungsressort aufmerksam machen wollte – mit einem unter Druck gesetzten Minister und Genossen als Handlanger dabei, die gegen mich als kritische Journalistin vorgingen. Wie man unten gut sehen kann, werden diese Frauen als echte Vertreterinnen der Anliegen jener Frauen verkauft, die um gerechte Bezahlung und vieles andere kämpfen müssen. Sie selbst sind in keiner Weise diskriminiert, sondern werden mit einer Milde und Nachsicht behandelt, die kein Mann für sich beanspruchen kann. Das prägt natürlich auch das Selbstverständnis, sodass jedwede Kritik reiner Sexismus ist, weil es ja nicht sein kann, dass weibliche Inkompetenz als Platzhalter fungiert, um nicht kompetente Frauen oder auch Männer in wichtigen Funktionen zu haben.

Zum Equal Pay Day

Es wird nicht besser dadurch, dass der im Mai scheidende Bürgermeister Michael Häupl beteuert, Frauenberger habe „inhaltliche Rückendeckung“. Außerdem solidarisieren sich die Grünen mit ihr: „Für den grünen Koalitionspartner hat der anstehende Rücktritt Frauenbergers jedenfalls einen ’schalen Beigeschmack‘, wobei Gesundheitssprecherin Birgit Meinhard-Schiebel per Aussendung auch Kritik an der Berichterstattung übte. Denn mit ‚massiven, persönlichen Angriffen von einzelnen JournalistInnen inBoulevardmedien‚ sei eine Grenze überschritten worden. Nichtsdestotrotz stehe außer Frage, dass es rund um das Krankenhaus Nord zu großen Versäumnissen gekommen sei, die – nicht zuletzt in der von Rot-Grün beschlossenen Untersuchungskommission – aufgeklärt werden müssten.“ Die Opposition bemängelt da übrigens, dass die Koalition die Kommission selbst einsetzt und daher auch das Geschehen bestimmen will – doch sie kommt nicht darum herum, eben z.B. Wehsely oder Frauenberger zu befragen (außerdem gibt es eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch).

Strategisches Geschick war bislang kein hervorstechendes Merkmal der SPÖ-Frauen, und doch lesen wir: „Dass Frauenberger so kurz vor ihrer ohnehin sicheren Ablöse ihren Rückzug bekannt gibt, deuten Parteikenner vor allem als taktisches Manöver. ‚Sie wollte wohl versuchen, den Druck aus den Kochtopf zu nehmen‘ sagt ein Insider, der namentlich nicht genannt werden will. Im Hintergrund würde weiterhin eine Gruppe um Frauenbergers Vorgängerin Sonja Wehsely die Fäden ziehen. Durch die frühe Bekanntgabe des Frauenberger-Rückzugs – so das Kalkül – würde es dieser Gruppe leichter fallen, ihre Wunschkandidatin für das Gesundheitsressort ins Spiel zu bringen. Dies soll dem Vernehmen nach die frühere Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner sein, die zuletzt tatsächlich auffällig oft im Büro des künftigen Bürgermeisters Michael Ludwig gesichtet worden sein soll.“ Rendi-Wagner fiel u.a. deswegen auf, weil sie als Gattin des früheren Botschafters in Israel Michael Rendi an einer Universität arbeiten konnte, statt während des Israel-Aufenthaltes nicht berufstätig zu sein. Rendi und Rendi-Wagner halten sich mehr als bedeckt, was die Frage nach Einfluss auf die SPÖ z.B. via Tal Silberstein betrifft, den Kern bald nach seiner Kanzlerwerdung als Berater engagierte. Als Rendi-Wagner Frauen- und Gesundheitsministerin war, fungierte Rendi als Kabinettschef von Kanzleramtsminister Thomas Drozda.

Tweet der Grünen Birgit Hebein

Dies hat im Grunde mit Michael Häupl angefangen, der 2001 erstmals die damals Stanley Greenberg gehörende Firma GCS im Wahlkampf engagierte, für die Silberstein arbeitete und die ihm inzwischen gehört. Im Jahr darauf scheiterte dann Alfred Gusenbauer mit Silberstein – und einem Anti-Abfangjäger-Wahlkampf – am Versuch, Bundeskanzler Wolfgang Schüssel zu stürzen, was vier Jahre später als „Sozialfighter statt Eurofighter“ gelingen sollte. Zum obigen Tweet sei gesagt, dass Hebein als „typische Grüne“ brav an die Grenze fuhr, um böse Soldaten und Polizisten zu besichtigen, die nicht jeden illegalen Einwanderer hereinließen. Wie Frauenberger und die anderen „Good Weibs“ findet sie es aber okay, dass kriminelle Netzwerke, die auch mit dem Fonds Soziales Wien verhabert sind, Menschen zwangsentrechten, um sich ihren Besitz – bevorzugt Immobilien – unter den Nagel reissen. Gedeckt werden diese Machenschaften auch vom roten Ärztekammerchef Thomas Szekeres, da Fake-Gutachter ebenfalls mitspielen; ihm werden auch Chancen gegeben, Frauenberger in der Stadtregierung zu beerben. Die „andere“ Politik, die viele Frauen machen wollten bzw. auf die sie hoffen, spielt sich daher in einer Blase von Roten, Grünen, ein paar Projekten und einigen Journalistinnen ab.

Es sieht eher so aus, dass „starke Frauen“ bei jedem Windhauch kollabieren, der von außerhalb dieser Blase kommt. Das sieht man auch in der Debatte um ein Alkoholverbot am Praterstern, den die Bevölkerung zunehmend nicht zuletzt wegen der schrankenlosen Willkommenspolitik als Gefahrenpunkt wahrnimmt. Wie zu erwarten sind Frauenberger und die Bezirksgrüne Uschi Lichtenegger gemeinsam dagegen, während in der SPÖ etwa der Abgeordnete Hannes Jarolim dafür ist, der im Bezirk Leopoldstadt wohnt wie Sonja Wehsely und Ex-BMLV-Kabinettschef Kammerhofer (dessen fatale Rolle Jarolim z.B. im 1. Eurofighter-Ausschuss geflissentlich übersah). Freilich sind Politikerinnen nicht „für das Gute“ und „weltoffen“, wenn sie bei Not im eigenen Land wegsehen, deren Linderung in ihre Kompetenz fällt und sie sind auch nicht für „weibliche Selbstbestimmung“, wenn sie zulassen, dass Frauen z.B. im öffentlichen Raum nicht weniger, sondern mehr Angst haben. Und „feministisch“ ist schon gar nichts daran, die Interessen junger männlicher illegaler Einwanderer über die ihrer Mitbürgerinnen zu stellen. Dazu passt aber auch, dass sich diese Frauen noch nie mit internationaler Politik, mit Geostrategie und Regime Changes befasst haben, sodass sie auch reflexhaft auf medial Gepushtes reagieren.

Pressekonferenz zum Energetiker-Skandal

Handlanger/innen von gesellschaftlicher Entsolidarisierung und Staatszerstörung haben auch nichts mit „links“ zu tun, selbst wenn Medien das Gegenteil behaupten: „Das linke Lager in der SPÖ ist deutlich geschwächt, seit klar ist, dass Frontfrau Sandra Frauenberger ihren Stadtratsjob verliert. Umso intensiver sinnen jetzt die ehemaligen Fans von Ludwig-Gegenkandidat Andreas Schieder auf Rache – und sie setzen ihre Hoffnung auf die künftige Gemeinderätin Sandra Frauenberger. Sie soll künftig im Gemeinderatsklub gemeinsam mit den Vertreterinnen der alten Häupl-Truppe wie Tanja Wehsely und – falls er nicht abtritt – Harry Kopietz eine Art linke Widerstandstruppe organisieren, die rot-grüne Projekte gewaltig unter Druck setzen kann.“ Der „Standard“ sieht die Gemeinderätinnen Claudia Laschan und Kathrin Gaal als Stadträtinnen in spe und schreibt:

„Den sogenannten ‚linken Flügel‘ innerhalb der Wiener SPÖ sieht man in der Partei durch Frauenbergers Rücktritt geschwächt. ‚Natürlich ist es eine persönliche Entscheidung, aber taktisch hat es nicht geholfen‘ heißt es. Frauenberger habe Ludwig den Gefallen getan, dass er sich nicht öffentlich gegen sie stellen musste. Die ‚linke Front‘ in der Partei sei auf Stadträtin Renate Brauner zusammengeschrumpft – deren Verbleib ebenfalls nicht wahrscheinlich ist.“ Laschan ist übrigens Ärztin und Gaal „begann nach der Matura ein Studium der Rechtswissenschaften“, was ein wenig an Werner Faymann erinnert. Bei ihr denkt man unweigerlich an den für die Wiener SPÖ typischen Nepotismus, da ihr Vater Anton Gaal Abgeordneter u.a. im Landesverteidigungsausschuss, und im 1. Eurofighter-U-Ausschuss war und der Bundesheer-Beschwerdekommission angehörte. Wenn Beate Meinl-Reisinger von den NEOS, die man auch unten bei einer Diskussion bei oe24 sieht, Frauenberger und die Stadt Wien kritisiert, muss man daran denken, dass sie selbst nicht sonderlich transparent ist. Denn es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Silberstein die NEOS im Gemeinderatswahlkampf 2015 im Auftrag der SPÖ „beraten“ hat, zumal dann auch Mitarbeiter von den NEOS zur SPÖ (ins Kanzleramt mit Kern) wechselten.

Diskussion zum Esoterik-Skandal beim KH Nord

Der „Boulevard“, also „Krone“ und „Österreich“ tratschten auch über die Intrigen von Frauenberger, Wehsely und Co., statt darüber zu schweigen. Es stimmt aber, dass hier Typen wie Peter Pilz gepusht werden, gegen den es u.a. Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben werden. Die „Krone“ hebt ihn schon auf den Schild als „Aufdecker“ auch beim Krankenhaus Nord, und er kann live gegen Frauenberger ätzen. Es ist lachhaft, dass Pilz den Grünen Vorwürfe macht, wo er selbst gerade jene Leute hinausekelte, die für eine andere Entwicklung hätten sorgen können. Pilz springt in seiner Grünen-Kritik auf lange betriebene Aufdeckung anderer zu Immobilienskandalen auf. Hier haben Frauen recht, die Männerseilschaften am Wirken sehen, denn z.B. Richard Schmitt („Krone“), Wolfgang Fellner („Österreich“), Florian Klenk („Falter“) oder Thomas Mayer („Standard“) lobbyieren eifrig, wie u.a. auf Twitter nachvollziehbar, für eine Rückkehr von Pilz ins Parlament. Hört man genau hin, so hat Pilz aber nach wie vor in erster Linie den europäischen Konzern Airbus am Kieker, der anstelle des amerikanischen Konzerns Lockheed Martin das Rennen beim grössten österreichischen Rüstungsauftrag machte. Frauen sind bei solchen Fragen meist nur Mitläuferinnen, als Abgeordnete und als Journalistinnen; Ausnahmen wie Maria Fekter (ÖVP), die 2017 aber aus dem Parlament ausschied, bestätigen die Regel.

Es ist aus Frauensicht bestimmt unfair, dass ein Pilz so leicht Fans um sich schart – die ihn noch dazu nicht sonderlich interessieren, wie z.B. die Menschen wissen, die für die Liste Pilz im Wahlkampf gerannt sind. Und dass er mit Behauptungen um sich werfen kann, ohne sie begründen zu müssen und auch für noch so Hanebüchenes nie zur Rechenschaft gezogen wird. Machoseilschaften hebeln Frauen aber nicht aus, indem sie sich auf eine zugewiesene Spielwiese begeben (alles mit Gender und Geflüchteten und so), sondern mit dem Erwerb von Kompetenz und Bündnissen mit Fähigen. So aber erntet Frauenberger, wiederum ein Userzitat, Urteile wie diese: „Dass sie dann aber selbst so einen heillosen Unsinn daher plappert, von wegen erfolgreiche Projekte, wo doch im Rathaus nahezu jeder jubelt, dass die Dame endlich weg ist, das ist einfach nur traurig und gibt lediglich Zeugnis über das Niveau gewisser aktueller (Ex)Politiker. Mit so einem Abgang macht sie sich nur zum Gespött.“ Oder: „Mit Frausein und Aussehen hat ihr Abschied jedoch genau Null zu tun. Der Verweis darauf zeigt nur mangelnde Selbstreflexion, die sicher auch zu den von ihr verursachten Desastern beigetragen hat.“ Sie ist eher eine jener Frauen, denen Sexismus genau dann einfällt, wenn es um sie selbst geht und die echte Kämpfe anderer Frauen geflissentlich übersehen.

