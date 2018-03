Das House of Cards des Peter Pilz

Medien feiern die Rückkehr von Peter Pilz in die Politik, zu der nur noch eine offizielle Kleinigkeit fehlt: das Einstellen von Ermittlungen gegen ihn. Aber das ist reine Formsache, wenn es z.B. nach dem Pilz-Freund Wolfgang Fellner (oe24) geht. Bei oe24, das sich als Partner von CNN versteht, ist denn auch von „Drehbuch“ und „Regie“ die Rede, da sich idealerweise das gesamte Parlament nach dem noch nicht wieder-Abgeordneten richtet, wenn es U-Ausschüsse einsetzt. Nun beantragen aber die NEOS einen weiteren Ausschuss zu den Eurofightern (die Koalition wird zustimmen), ohne auf Pilz zu hören und die SPÖ setzt einen im Alleingang ein, und zwar in der BVT-Affäre. Jetzt fehlt nur noch, dass die Justiz beim Thema Verfassungsschutz selbst ermittelt, ohne sich von Pilz dreinreden zu lassen, dann bleibt wirklich nur mehr die Hoffnung, dass die eine oder andere 25jährige von einem 60jährigen ungeheuer beeindruckt ist. Wir erinnern uns. dass im November 2017 bekannt wurde, wie unangemessen er sich mehreren Frauen gegenüber verhalten hat, darunter eine junge Angestellte im grünen Parlamentsklub.

Wenn man bedenkt, dass Pilz gegen die Grünen kandidierte und sie so aus dem Nationalrat schoß (von deren eigenen Fehlern abgesehen), verhielten sie sich sehr nobel, indem sie seine Übergriffigkeit nicht thematisierten. Dies auch, da sie im Wahlkampf, als sie namentliche Unterstützer z.B. in der Kulturszene suchten, erst merkten, wie viele Leute er persönlich vergrault hat. Nicht alle machen einen Wirbel, wenn sie gehen, viele ziehen sich einfach zurück bzw. man nimmt ihre Äußerungen in den Medien nicht wahr, man zitiert ihre Facebook-Postings nicht. Mit seiner Mainstream-Machokumpel-Anhängerschar stilisierte er sich noch zum Helden, als er Anschuldigungen sexueller Belästigung weichen musste. Verantwortung übernehmen hätte sich auf sein gesamtes Verhalten beziehen müssen, auf die „Standpilzgerichte“ in den Grünen z.B. gegen jene Menschen, die nicht wie er US-Militärinterventionen bejubeln wollen, auf die Opfer seiner Desinformationen und falschen Anschuldigungen in U-Ausschüssen und in der normalen politischen Arbeit. Wenn man einen Artikel mit „House of Cards“ betitelt, liegt es nahe, auch Karten zur Illustration zu verwenden. Doch es gibt eine Karte, die einen „neuen offenen Brief“ von mir an Pilz vom November 2017 (nach seinem Rücktritt), auf den er nie reagierte, mit einem Bild zusammenfasst. Es ist die untenstehende aus dem QAnon-Kartendeck, das ein kreativer Anhänger des US-Whisteblowers QAnon ins Netz stellte.

False Flag

Der „Aufdecker der Nation“ ist eine False Flag – ob er viele „Real Flags“ aus den Grünen verjagt oder sonstwo attackiert und diffamiert hat, ob Medien Dokumente aus zweifelhaften Quellen zuspielt und Behauptungen aufstellt oder ob er sich selbst z.B. bei seinem Haberer Fellner bespiegelt – everything is Fake. Wenn Pilz bei Kumpel Fellner, mit dem er jahrelang immer wieder Deep State-genehm „auf“deckte beschreibt, wie rege er während seines Rückzugs aktiv war, geht manch einem politisch Vertriebenen und unschuldig Beschuldigten das G’impfte auf. Er war damit beschäftigt, einen Think Tank für die Pilz-Liste aufzubauen, zu der 5000 Aktivisten gehörten und wird auch immer wieder auf der Straße angesprochen, sodass er davon überzeugt ist, 200.000 Wählern im Wort zu sein. Verjagte und Desavouierte haben diese Gelegenheit wohlweislich nicht und auch nicht entsprechenden Rückhalt im Mainstream, in der Propaganda-Matrix. Man fragt sich bei dieser Selbstbespielung, wie weit sich die False Flag Pilz nach Jahrzehnten der Täuschung im Irrealen verloren hat, wie auch deutlich wird an Schilderungen seines schon lange problematischen Umgangs mit Frauen. Vermutlich würde eine Gleichaltrige auch Reißaus nehmen, wenn er von Potenzproblemen spricht und sie anbaggert, doch eine junge Mitarbeiterin ist zudem in einem Abhängigkeitsverhältnis und hat Pilz von der Ferne (von der medial inszenierten False Flag geblendet) wohl anders eingeschätzt.

Diese Frau erstattete keine Anzeige, während sein Übergriff am Rande des Forum Alpbach in Tirol, der vor Zeugen stattfand, zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft führt, die Pilz und seine Haberer wie Fellner nicht sonderlich ernst nehmen. Als False Flag erzählt Pilz auch, dass er die Wochenenden mit seiner Ehefrau in der Steiermark auf der Alm verbringt; ehe seine Anlassigkeit medial thematisiert wurde (aber schon lange Gegenstand von Gerüchten war), schwärmte er von ihr als „Feministin“. Die False Flag ist besonders wirksam, wenn es um viel geht, was bei diversen U-Ausschüssen der Fall ist, die politische Gegner nachhaltig beschädigen können. Pilz hatte die Chuzpe, einen 2. Eurofighter-Ausschuss 2017 durchzusetzen auf Basis des nur durch Amtsmissbrauch und Geheimnisverrat zugänglichen Verschlußaktes Vergleich mit EADS und dann darauf aufbauend Ex-Minister Norbert Darabos anzuzeigen. Bisher sitzt die Justiz der False Flag auf und ermittelt gegen Darabos, der im 2. Ausschuss „seinen“ Büroleiter Josef Newertal als „Aufpasser“ mithatte (und Pilz als „Vertrauensperson“!) und im 1. Ausschuss „seinen“ Kabinettschef Stefan Kammerhofer. Damals war er zweimal geladen, zuerst am 7. Mai 2007, wo ihm Kammerhofer als „Vertrauensperson“ jede Antwort vorsagte (so die Abgeordnete Maria Fekter, ÖVP, am 14. Juni).

Am 13. Juni war Erich Deutsch als damaliger Chef des Abwehramts geladen und wurde von Fekter nach einer Sicherheitsüberprüfung Kammerhofers gefragt; es gab keine, weil Kammerhofer eh Milizunteroffizier sei. Im Gegensatz dazu betonte Innenminister Herbert Kickl, ohne direkt gefragt worden zu sein, gegenüber SPÖ-Klubobmann Christian Kern in der Sondersitzung am 19. März 2018, dass selbstverständlich alle seine Kabinettsmitarbeiter vom Verfassungsschutz überprüft wurden. Am 14. Juni sprach Fekter vor der 2. Befragung von Darabos an, dass Kammerhofer ihm am 7. Mai jede Antwort vorsagte, was den Ausschussvorsitzenden Pilz dazu veranlasste, ihr in die Parade zu fahren. Die False Aufdecker-Flag musste die False Ausschuss-Flag unbedingt decken und so tun, als habe sonst niemand den Eindruck, zumal Zeugenbeeinflussung strafbar ist. Um die Seltsamkeiten auf die Spitze zu treiben, fungierte Pilz, der Darabos wenig später als Bauernopfer anzeigte, beim 2. Ausschuss als „Vertrauensperson“ für den Ex-Minister siehe Protokoll vom 2.Juni 2017. Bezeichnend für die Durchschlagskraft der False Flag ist, dass weder der Aussschussvorsitzende Karlheinz Kopf (ÖVP) noch Verfahrensanwalt Ronald Rohrer stutzig wurden.

Wenige Wochen nach dem 1. Ausschuss kam ich übrigens erstmals ins Spiel, weil ich Fragen zum hypothetischen, aber möglichen Abschuss eines entführten Verkehrsflugzeugs durch die Eurofighter an den Minister schickte. Er ließ sich etwas Zeit mit der Antwort, erhielt inzwischen noch eine Ausgabe der deutschen Zeitschrift „Geheim“, weil diese gerade in der Rubrik „Naming Names“ die CIA-Station in Wien hatte. Wiederum ein wenig später überraschte Darabos dann damit, dass er es „wagte“ (aus der Sicht der Mockingbird-Medien jedenfalls), die von den Amerikanern für Europa geplante Raketenabwehr abzulehnen. Hersteller des System ist übrigens Lockheed Martin, jener eng mit der CIA verbundene Konzern, der fest damit rechnete, statt EADS beim österreichischen Rüstungsauftrag zum Zug zu kommen. Lobbyist für Lockheed war bis November 2017 Tony Podesta, dessen Bruder John Parteistratege der Demokraten ist (die auch Tony unterstützt), der wiederum mit Stanley Greenberg kooperiert, dessen Mitarbeiter Tal Silberstein 2002 und 2006 für die Gusenbauer-SPÖ wahlkämpfte. Darabos wurde zwar vom weitgehend unfähigen Abwehramt, das ihn schützen hätte müssen, weitgehend im Stich gelassen, doch wenn er sich doch manche Infos besorgen konnte, hätte er vielleicht erfahren, dass ich False Flags und wie man Zielpersonen unter Kontrolle bringt gerade als Ex-Grüne erkenne.

oe24 zum Pilz-Comeback

Ich durchschaute die Rolle von Pilz schon lange und wusste, wie man verdeckte Aktionen analysiert, was so alles möglich ist und hatte auch offensichtlich den „Mut“, Darabos dort zu verteidigen, wo alle anderen über ihn herfallen. Damit geriet ich aber wieder ins Visier, um mich davon abzulenken, seine fatale Lage zu erfassen – in Geiselhaft in einem gekaperten Resort, all das in mehreren False Flags (im BMLV, gegenüber dem Bundesheer, in den Medien, in der SPÖ…) kaschiert. Wenn Fellner mitfühlend vom Pilz-Burn Out spricht, möchte man ihm eine reinwürgen, wenn man weiss, dass der „Arme“ vollkommen skrupellos über seine Opfer hinwegtrampelt und keine Sekunde an Menschen denkt, die seinetwegen keinen Job mehr haben, in Not geraten oder sehr unter dem leiden, was ihnen angetan wird. Wie verlogen – eben False Flag – alles inszeniert wird, sieht man daran, dass oe24 so tut, als seien alle völlig überrascht, Pilz bei einer Pressekonferenz am 20. März 2018 zu sehen, die tags davor als PK von ihm und Alma Zadic angekündigt wurde (sie war als Abgeordnete dann nur die Moderatorin). Wie wenn Pilz Mandatar wäre, wie wenn nichts passiert wäre, wie wenn er je eine Berechtigung zu irgendetwas gehabt hätte, statt eine False Flag zu sein, die das tut, was ihr „case officer“ will, setzte er sich hin und gab den Mainstream-Affen Zucker. Die Regierung als Adressat reagierte jedoch nicht, sondern scheint Pilz auflaufen zu lassen. Die SPÖ wird nicht, nachdem sie Darabos stets u.a. Pilz auslieferte, mit einem Rest von Anstand darauf verzichten, den BVT-Ausschuss mit der Pilz-Front einzusetzen.

Pilz als „Vertrauensperson“ (Faksimile)

Wohl eher ging er in seiner Eitelkeit zu weit, als er meinte, er habe „die Akten und das Wissen“ und die SPÖ die Mandatare. Und was die Eurofighter betrifft, sollte er verhindern, dass auch 2016 und 2017 aufs Tapet kommen – wie er Ex-Minister Hans Peter Doskozil beeinflusste und gegen Airbus aufhusste und wie er an den sogenannten Darabos-Vergleich gelangte und dann den U-Ausschuss 2017 per False Flag lenkte. Fellner und all die anderen Sensationsgierigen können eine wirkliche Geheimdienstgeschichte recherchieren, wenn sie der Frage nachgehen, warum PIlz im 1. Ausschuss (und danach) Darabos‘ Abschottung und Kammerhofers Agieren deckte und Darabos gezwungen war, ihn im 2. Ausschuss als „Vertrauensperson“ zu nehmen; wissend, dass Pilz ihn anzeigen wird (Kammerhofer kam am 8.Juni ohne „Vertrauensperson“). Am 1. Juni 2017 drohte Pilz Darabos übrigens in der Früh vor dessen Aussage per „Kurier„, dass er auspacken und „Hintermänner“ nennen und ansonsten die Verantwortung allein tragen müsse (die Drohung wird im Februar 2018 wieder via „Kurier“ wiederholt). Per Sachverhaltsdarstellung habe ich der Justiz z.B. am 15. Juli 2017 empfohlen, u.a. wegen Verdacht der Nötigung eines Mitglieds eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers, des Geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil der Republik, der Amtsanmaßung, des Amtsmissbrauchs usw. zu ermitteln. MIt anderen Worten handle ich, wo SPÖ, andere Parteien, Medien und nicht zuletzt Abwehramt und Co. schlafen.

