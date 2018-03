War’s das jetzt mit den Grünen?

Totgesagte leben länger, heisst es – aber was, wenn die Totgesagten noch in manchen Landtagen vertreten, aber außer Tritt geraten sind, seitdem sie aus dem Parlament flogen? Sicher war es kontraproduktiv, dass Ex-Klubobfrau Eva Glawischnig wenige Tage vor der Wahl in Kärnten ihren Wechsel zu Novomatic bekanntgab. Es hat vielleicht mehr bewirkt als die Gegenkandidatur unzufriedener Grüner, die sich dann ausgerechnet F.A.I.R. nannten- Dennoch trifft Marion Mitsche und ihre Mitstreiter der Bannstrahl mancher Ex-Mandatare. In Prozenten machte es sich kaum bemerkbar, doch alles zusammen sorgte dafür, dass die Grünen draußen sind. Ansonsten nicht mehr vorstellbar ist die beinahe-Mehrheit der SPÖ, die auf über 47 % gelangte. Bei den Grünen lagen die Hoffnungen darauf, sich eine kleine Fraktion von vier Bundesräten und drei EU-Abgeordneten zu erhalten,. was Förderungen bedingt und so auch die Basis für neue Kandidaturen auf Bundesebene bildet. Bei der Landtagswahl in Tirol hielten die Grünen zwar ihr Ergebnis, verloren aber einen Sitz im Bundesrat.

Bedenkt man, dass Glawischnig aus Kärnten stammt und die Grünen es nach mehreren Anläufen mit ihr erstmals in den Landtag schafften, versteht man die Empörung vieler. Denn egal, was Grüne vor Ort vertreten haben, wenn die Ex-Frontfrau zu einem Glücksspielkonzern wechselt. sieht das wie ein großer Balken „unglaubwürdig“ aus. So wird genau der Anspruch empfindlich getroffen, den viele mit den Grünen verbinden; ein „ich muss nicht mit allem einverstanden sein, aber sie sind konsequent“. Da die Wahlen in Tirol und Niederösterreich gut ausgegangen sind, kann man keinen Trend ausmachen; auf jeden Fall gibt es keine durch bundespolitische Präsenz bedingte Mobilisierung mehr. Wählerstromanalysen werden darüber mehr Aufschluß geben können, doch oberflächlich sieht es – wie bei der Nationalratswahl im Herbst – nach Gewinnen der SPÖ auf Kosten der Grünen aus. Und das sollte nur dann möglich sein, wenn beide Parteien austauschbar sind, wenn es kaum mehr unverwechselbare Positionen gibt. Im letzten Herbst war wanderten vor allem in Wien Stimmen von grün zu rot; wie in Kärnten koalieren dort SPÖ und Grüne.

Tweets von Albert Steinhauser

Wie blank die Nerven liegen, sieht man an einem Tweet von Ex-Klubobmann Albert Steinhauser, den dieser dann wieder löschte: „Eine völlig unbekannte und untalentierte grüne Landespolitikerin hat es geschafft, mit ihrer egozentrischen Beleidigtheit im Sommer den Bundeswahlkampf zusätzlich negativ zu beeinflussen und einen wesentlichen Beitrag zum Ende der Kärntner Grünen zu leisten. Ob sie jetzt zufrieden ist?“ Man muss erklären, dass allen Ernstes ein paar Asylwerber mitwählen durften und Mitsche damit in Verbindung brachte, dass sie nicht an wählbarer Stelle landete. Dies macht auch deutlich, was den Grünen vielfach angekreidet wird, nämlich dass sie sich nur mehr für „refugees welcome“ (und Gender) interessierten. Sie kommen aus ziemlich rechthaberisch rüber, was vielleicht verständlich macht, mit welcher Schadenfreude einige in den sozialen Medien auf grüne Troubles reagieren. Dabei wurden Grüne so zugerichtet, während man politischere Leute entfernte, die dann aber auch gegen Militärinterventionen und Masseneinwanderung waren.Früher einmal sollten die Grünen eine Bewegung sein, die Menschen auf ernsthafteSocial, aber nicht bierernste Weise dazu ermuntert, neue Wege zu gehen.

Doch in Wahrheit ging es darum, nach außen hin eine Fassade zu wahren und zu verhindern, dass eigene Akzente gesetzt werden. In dieses Konzept passte auch Eva Glawischnig hervorragend, die sich nicht an der Basis engagierte, sondern als Juristin von Global 2000 geholt wurde. Sich einen Namen machen war unter diesen Bedingungen nur für wenige möglich, und da stach besonders Peter Pilz als vermeintlicher Aufdecker hervor. Meist aber kaschierte er, was beleuchtet werden müsste, und sorgte gemeinsam mit den Medien dafür, dass sich falsche Narrative etablierten. Man könnte von daher auch sagen, dass der Abgang der Grünen ganz in Ordnung ist; oder sich wünschen, dass jetzt Personen die Oberhand bekommen, die selbst gestalten können. Und dass so viele unterdrückte, nie geführte Diskussionen jetzt stattfinden, zumal man ja Häme nicht ganz wegstecken wird. Vertriebene Grüne sind meist eher leise und werden daher leicht überhört; zum Teil sind sie jetzt bei der Liste Pilz, die auch keinen dauerhaften Bestand haben wird.

