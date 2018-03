Wenn Journalismus gefährlich ist

Gerade haben deutsche Fernsehjournalisten dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz mitgeteilt, dass sie anbetracht der Auseinandersetzung zwischen der FPÖ und dem ORF um die Pressefreiheit besorgt sind. Dabei betonen sie die Vorstellung von „freien und unabhängigen Medien“, was schon allein wegen des im Mainstream üblichen Bashens des amerikanischen wie des russischen Präsidenten reine Fiktion ist. Man kann keiner Partei übelnehmen, wenn sie sich ebenfalls in ein anderswo bestimmtes Raster eingeordnet sieht und kritisiert, dass andere auffallend geschont werden. Der Begriff „unabhängig“ soll suggerieren, dass die einen aufgrund objektiver Kriterien ins Visier geraten und es an anderen objektiv betrachtet eben nichts auszusetzen gibt. Dass der Bias pro Clinton und gegen Trump in Deutschland am allerstärksten war, ist da schon längst vergessen. Gerne schmücken sich reine Handlanger auch mit den Risiken, die andere eingehen und können sich auch nicht genug an den Schicksalen derjenigen weiden, die für die Suche nach Wahrheit mit dem Leben bezahlten.

Wo es wirklich um etwas geht, wo also Journalismus gefragt ist, kann man zwischen einzelnen Bereichen ohnehin nicht genau trennen. Es gibt Whistleblower, die selbst publizieren, es gibt Zusammenarbeit zwischen (tatsächlich) unabhängigen Journalisten und Mililitärs, Politikern, Geheimdienstlern, Initiativen und Plattformen wie Wikileaks. Mit dem ORF hat dies jedoch ebenso wenig zu tun wie mit ARD und ZDF, da man hier ganz im Sinn der CIA-Operation Mockingbird Narrative schafft und Fakten unterdrückt oder zurechtbiegt. Es passt zeitlich, dass in der Schweiz über Rundfunkgebühren abgestimmt wird, sodass der Öffentlich-Rechtliche auch dort in Diskussion ist. Wie üblich gehört zur vom Staat bezahlten Propaganda (die gegen den Staat und die Bevölkerung gerichtet ist) auch Brachialhumor, der sich gerade über Bedürftige bei der Essener Tafel lustig macht. Weil Propaganda anders als in den Nachkriegsjahren via Netz immer vorhanden ist, wirkt alles überzeichnet und so absurd, dass man das meiste nicht erfinden würde. In Österreich geht es Scharmützel zwischen dem pseudokritischen ORF-Anchor Armin Wolf und der FPÖ weiter, während der ehemalige BZÖ-Abgeordnete Gerald Grosz im Video unten den Brief der deutschen „Kollegen“ zerpflückt. Er erinnert zu Recht daran, dass sich immer weniger Menschen von zwangsgebühren-finanziertem Fernsehen vorschreiben lassen, was sie denken sollen.

Video von Gerald Grosz

2012 hat Grosz, wofür er (wie auch ich) bedroht und verleumdet wurde, einen Bericht von mir auf der alten Ceiberweiber-Seite per parlamentarischer Anfrage immunisiert, in dem auch von „Geiselhaft“ die Rede war. Jener Geiselhaft nämlich, in die Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos genommen wurde, den man deutlich sichtbar abschottete, ohne dass jemand eingriff. Dies ist nur dann erklärbar, wenn man weiss, dass Geheimdienstoperationen in einzelne Bereiche gegliedert werden, also die SPÖ das Einfallstor dazu war, dass sich andere des Ministeriums bemächtigten. Darabos wollte dabei keine Rolle spielen, sodass man ihn auch überwachte und unter Druck setzte – und jetzt soll er den Kopf vor Gericht für den Eurofighter-Vergleich hinhalten, auch weil ORF und Co. desinformieren und zudecken. Ohne alternative Medien hätte man keine Chance, Hintergründe zu recherchieren und darzustellen. In den USA werden gerade beliebte Youtube-Channels wie jener von Infowars angegriffen; zugleich wird Gründer Alex Jones alles nur Erdenkliche ganz plötzlich nachgesagt. Paul Craig Roberts fragt, warum gerade Videos entfernt werden, die sich mit Widersprüchen beim Amoklauf in der Parkland High School befassen. Man versucht zu vertuschen, dass es am 14. Februar auch eine Übung gab, statt darüber eben zu berichten, wie Paul Craig Roberts anmerkt.

Was der Mainstream verabsäumt oder verzerrt, arbeiten die Leute eben selbst auf – in Videos und auf diversen Social Media-Plattformen. Zensur hat in den USA ebenso wie bei uns mit George Soros zu tun – Stichworte Southern Poverty Law Center, Snopes, Amadeu Antonio-Stiftung, Correctiv und Sonderstaatsanwaltschaften gegen Hass im Netz. Große Medien, Medienpreise, Presse auch bei uns (z.B. „Standard“ und „Presse“) haben auch mit Soros zu tun. Es ist verständlich, dass der Aufschrei in den USA lautet „sie wollen konservative Medien verbannen!“. Denn Soros unterstützt die Demokraten und alle, die sich seiner no border-Agenda anschließen, was er auch über zahllose NGOs forciert. Kein Wunder, dass rund 30% des EU-Parlaments als „verlässliche Verbündete“ von Soros gelten oder dass SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz von ihm gepusht wurde und sich Christian Kern (SPÖ) als enger Verbündeter bezeichnete. Im Netz gab es einige Enthüllungen, die für Hillary Clinton und ihr Team sehr unangenehm waren, etwa was den Mord an Seth Rich betrifft, der für das Democratic National Committee arbeitete. Der Tod des jungen Mannes ist gerade jetzt wieder Thema, wie Tweets von Kim Ditcom oder eine Analyse von Admiral James Lyons zeigen. Donald Trump konnte nur dank sozialer Medien, in denen er sehr präsent war, und wegen einer großen kritischen Medienszene die Präsidentenwahl gewinnen.

Wie man ihn bei uns dort zu behandeln pflegt, wo Barack Obama der rote Teppich ausgerollt wurde, sieht man oben. Für diese Art Medien (oe24 ist Partner von CNN) war furchtbar „antiamerikanisch“ gegen Regime Changes und Totalüberwachung aufzutreten, doch kam war Trump gewählt, wurden sie in einer nie vorstellbaren Weise selbst „antiamerikanisch“. Noch immer werden wesentliche Geschichten abseits des Mainstream recherchiert und erzählt: von den Praktiken der Clinton Foundation, vom Uranium One-Deal, von den Podesta-Brüdern und dem mit der CIA verbundenen Rüstungskonzern Lockheed Martin. Um Leaks aus dem Wahlkampf der Demokraten russischen Hackern zuzuschreiben (und zu unterstellen, dies habe Trump geholfen), wurde die u.a. von Eric Schmidt (Google) gegründete Firma Crowdstrike engagiert, die auch Soros-Connections hat. Seit Oktober 2017 bildet kryptische Postings von Q auf Boarden eine Verbindung zwischen Menschen, die sich meist auch bisher mit Hintergründen befasst haben. QAnon sprach zwar von zehn Tagen der Dunkelheit, und doch warten manche ungeduldig seit 24. Februar auf neue „Drops“. Die „Anons“ gehen davon aus, dass Q mit Trump zusammenarbeitet, der dem Deep State entgegen tritt.

Im US-Wahlkampf wurde auch bei uns die Webseite „Breitbart“ bekannter, deren Gründer Andrew Breitbart am 1. März 2012 an Herzversagen starb, obwohl er erst 43 Jahre alt war. Im Zuge der Q-Diskussionen und wenn über Seth Rich berichtet wird erinnern einige wieder daran, wie das Beispiel von Twitter zeigt. Breitbart arbeitete auch beim „Drudge Report“ und der „Washington Times“ und half beim Launch der „Huffington Post“; es war 2011 ihm zu verdanken, dass die anzüglichen Fotos bekannt wurden, die der demokratische Abgeordnete Anthony Weiner jungen Frauen schickte. Breitbart trat gegen Identitätspolitik, Frankfurter Schule und Kulturmarxismus auf und sprach oft bei Tea Party-Veranstaltungen. Dieser Tweet spielt auf Breitbarts Bemerkungen über John Podesta an, der damals für Barack Obama arbeitete und später Hillary Clintons Wahlkampfleiter werden sollte (wo er sich aus seiner Sicht absurden Vorwürfen ausgesetzt sah). Wer bei Breitbarts Tod an John Podesta denkt, ist vielleicht zu vorschnell, denn Breitbart kündigte Enthüllungen über Barack Obama an, der gerade seine zweite Wahlkampagne startete. Damit ist er all jenen eine Warnung, die Unangenehmem auf der Spur sind, sich aber überlegen müssen, wie sie damit umgehen. Schon zuvor wurde vermutet, Obama sei ein „muslim plant“, also ein saudischer Agent, zumal er einen Ring trug, auf dem Allah gepriesen wird.

Breitbart schien sich weniger auf eine Muslim-Verbindung als auf Obamas Kontakt zu ehemaligen Weathermen zu beziehen, die bereits 2008 Thema waren. Besonders die Beziehung zu Bill Ayers interessiert, da der Professor einmal sogar zugegeben hat, Obamas Buch „Dreams From My Father“ verfasst zu haben. „Breitbart“ schrieb 2016 zur Wahl: „In 2010, Andrew Breitbart recognized Clinton campaign chair John Podesta as one of the biggest, most corrupt figures in Washington, D.C. ‚Fuck you, John Podesta,‘ he told journalist Dave Weigel, who then wrote for Slate. ‚What’s in your closet, John Podesta? Big Podesta? Big Soros? Do you want us to play these games? Because we’re playing to win.'“ Auch das war auf Kräftemessen ausgerichtet, wobei es ja Podesta war, der Bill Clinton als Stabschef beim Lewinsky-Skandal half und in diesem Streß sein alter ego „Skippy“ geschsffen hat. „Podesta also co-founded a massive lobbying firm with his brother, Tony Podesta, but later went on to launch the liberal think tank Center for American Progress and its multi-armed political subsidiaries. The Center for American Progress has received more than $5.5 million from liberal billionaire George Soros and millions from top American corporations“, erklärte uns „Breitbart“, und hier finden wir mehr dazu.

Während Breitbarts Podesta-Tweets ein Jahr alt waren, scheinen seine Ankündigungen zu Obama unmittelbare Wirkung gehabt zu haben: „Breitbart died mysteriously in the early hours of March 1, 2012 – just hours before his planned release of footage of Barack Obama that he assured would heavily damage the sitting president’s chances of reelection.“ In den Tagen zuvor veröffentlichte das Magazin Clips aus dem Film „Hating Breitbart“ wie diesen, wo er sich über Podesta und Soros auslässt. Man kann Breitbart als unvorsichtig bezeichnen, was manche sogar zur Annahme veranlasst, er habe sein Wissen über Obama bis zu Finanzflüssen mit Tom Clancy und Michael Hastings geteilt und so zu deren Tod beigetragen. Der Mord an Michael Hastings, einem Journalisten, der über CIA-Chef John Brennan recherchierte, dürfte als Cyber-Car-Hack durchgeführt worden sein: „Former U.S. National Coordinator for Security, Infrastructure Protection, and Counter-terrorism Richard A. Clarke said that what is known about the crash is ‚consistent with a car cyber attack.‘ He was quoted as saying: ‚There is reason to believe that intelligence agencies for major powers — including the United States — know how to remotely seize control of a car. So if there were a cyber attack on [Hastings‘] car — and I’m not saying there was, I think whoever did it would probably get away with it.'“ Hastings Hastings war mit der Journalistin Elise Jordan verheiratet, die von 2008 bis 2009 Reden für Außenministerin Condoleezza Rice schrieb.

Der Mord an Hastings war wieder Gespräch, als Wikileaks vor einem Jahr mit Vault 7 die technischen Möglichkeiten der CIA enthüllte. QAnon wies auf eine Aufnahme hin, wo man sieht, wie ein Auto seitlich auf die für den Präsidentenkonvoi abgesperrte Strasse zufährt, was wohl auch auf einen Car-Hack hindeutet. Obamas Muslim-Connection wurde wieder Thema, als Hillary Clintons rechte Hand Huma Abedin wegen ihrer Verbindungen zur Muslim Brotherhood abseits des Mainstream attackiert wurde. Abedin wurde gerade noch einmal wegen Clintons Mailserver einvernommen; von ihrem Ehemann Anthony Weiner ließ sie sich scheiden. Denn da er wieder dabei erwischt wurde, sexuelle Botschaften an eine Minderjährige zu schicken, wurde er zu 21 Monaten Haft verurteilt. Bei den Mails von Hillary Clinton bzw. des DNC sind wir dann wieder beim Fall Seth Rich, zu dem Kim Dotcom feststellte: „CIA needs the Russia conflict to remain relevant and funded. CIA knows the DNC wasn’t hacked by Russia. CIA knows it was Seth Rich who enabled the leak. CIA doesn’t want Mueller to find non-Russia evidence. It wasn’t a botched robbery at all. CIA likely killed Seth Rich. Wake up.“ Richs Eltern wussten, dass er Wikileaks mit Infos versorgte, und sie stehen auch dazu; Kim Dotcom wurde von Rich 2014 als „Panda“ kontaktiert, weil er Software für den Wahlkampf entwickeln wollte.

Der Narrativ vom „russischen Hack“ passt den Demokraten viel besser ins Konzept als zuzugeben, dass „Pay to Play“ bei den Clintons immer auch Zugang zum Server bedeutete. On Neuseeland, wo Kim Dotcom lebt, wird jetzt auch über Korruption der Clinton-Stiftung berichtet. Wir bleiben mit dem Rätsel von Andrew Breitbarts letzten Minuten allein und fragen uns, wer Seth Rich ermorden hat lassen; ob das Auto von Michael Hastings gehackt wurde und ob Tom Clancy mit 66 an einer natürlichen Todesursache starb. Wir dürfen auch jene Whistleblower und Enthüller nicht vergessen, die wie Marty Gottesfeld ins Gefängnis oder in die Psychiatrie gesperrt werden. Er will Kinder in staatlicher Obhut vor Gewalt schützen und wird deswegen bekämpft; aus dem Knast heraus kandidiert er für die Republikaner um den Senatssitz von Elizabeth Warren (Soros). Man kann den politischen Gefangenen der Obama-Ära unter VoteMartyG.com und unter FreeMartyG.com unterstützen. Übrigens behauptet Ex-CIA-Chef John Brennan, der für MSNBC und NBC arbeitet, Trump sei instabil, unerfahren und unethisch – da sollte Brennan mal Michael Hastings Freunde fragen. Wir sehen noch Tweets von Andrew Breitbart sehen und auch Videos von seiner letzten Rede; gerade er scheint mit seinem Beispiel besonders eindringlich zu warnen.

Man kann es auch anders anpacken als Breitbart, wie man am Beispiel von John Lennon sieht. Kurt Nimmo stellt hier dar, warum der Musiker vom Deep State ermordet wurde, der aus der Sicht der Geheimdienste die Jugend aufstachelte. Für den Mainstream ist der Täter nur schon wieder ein Spinner, doch es wird vermutet, dass er unter Mind Control stand. Wie Sirhan Sirhan (Mord an Robert Kennedy) und John Hinckley Jr. (Attentatsversuch auf Ronald Reagan) las er Salingers „Catcher in the Rye“ („Fänger im Rogen“), der zur Programmierung verwendet wird. MK Ultra geht auf die 1950er Jahere zurück unter Beteiligung von Universitäten, Pharmaunternternehmen und Spitälern. QAnon wies uns nicht ohne Grund auf die Figur des Jason Bourne hin, der ein von Robert Ludlum erfundener programmierter Killer ist. Mind Control ist in der (Horror-) Vorstellung vieler Menschen, die sich nicht vom Mainstream täuschen lassen wollen, ebenso weit verbreitet wie Pädophilie; damit begeben sie sich auf schwer nachweisbare Gebiete. Man kann Personen zwar erkennen, die Handlungen in Posthypnose ausführen, und Berichte von Missbrauch beurteilen – aber Vorstellungen von z.B.Hollywood als Hort von MK Ultra und Pädokriminalität sind viel zu weit abgedriftet.

Hier muss sich der im Netz entstandene Bürgerjournalismus etwas einbremsen, wenn er nur davon ausgeht, was man selbst als besonders furchtbar empfinden würde. Es kann nämlich durchaus sein, dass für andere Geld und Einfluss die größten Motivationen sind und Kinder für sie ganz einfach Kinder darstellen. Und dass Obama nicht breitgetreten haben wollte, was ihn mit den Weathermen verbindet, die Terroristen waren, als er ein Junge war. Mord ist die extremste Form der Zensur, sagte schliesslich einmal George Bernhard Shaw,den dann John Lennon zitierte. Wobei zuerst der Versuch kommt, Medien daran zu hindern, ihre Botschaften zu verkünden und das Publikum daran, diese Botschaften zu empfangen. Man darf auch integre Ermittler wie den getöteten Beranton J. Whisenant Jr. nicht vergessen, der sich (ausgerechnet in Florida) mit Debbie Wasserman Shultz, Imran Awan und dem DNC befassen sollte. Und was machen die Hillary-Groupies im vermeintlichen Staatsfernsehen, das miteinander Geschäftsbeziehungen hat? Da werden „deutsche Starjournalisten“ gegen die FPÖ in Gang gesetzt, die man wie Claus Kleber u.a. auf der Atlantikbrücke findet. Und wenn Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal behauptet, bei uns werde die Pressefreiheit hochgehalten, dann meint er damit aussschliesslich Mainstream-Desinformationen in der Propagandamatrix.

