Die SPÖ und der Burschenschafter-Geheimbund

Sieht man sich den Twitterfeed der SPÖ und von Parteichef Christian Kern an, wird deutlich, dass die Sozialdemokraten jederzeit Schützenhilfe seitens der Medien haben. Man scheint sich gegenseitig zu bestätigen, wenn es etwa um Burschenschafter in der FPÖ oder um entdeckte Nazilieder geht und auch wenn der ORF gegen FPÖ-Kritik verteidigt wird. Auf diese Weise steht auch nie zur Debatte, was die SPÖ als Regierungspartei mitzuverantworten hatte oder wo sie bloss eben mal Betroffene erwähnt, ohne sich jemals für sie einzusetzen. Dem Mainstream geht es ähnlich wie Kollegen in den USA, die ja mit einem ungewollten Präsidenten leben müssen und es sich daher nicht nehmen lassen, die Demokraten schönzuschreiben. Ohne Burschenschafterthema sowohl in den Medien als auch bei Organisationen wie SOS Mitmensch und ohne diverse Demos könnte die SPÖ nicht davon mitnaschen und regelrechte Verschwörungstheorien von einer gezielten Unterwanderung des Staates kultivieren. Es ist anzunehmen, dass die FPÖ noch nicht ansatzweise versteht, dass sie im eigenen Bereich Ordnung machen muss, weil das sonst ewig so weitergehen wird.

Auch die Justiz hängt sich für die SPÖ aus dem Fenster, da man ja besonders bei der Staatsanwaltschaft Wien für einen Durchmarsch roter Richter gesorgt hat. Daher ist die SPÖ auch für kriminelle Netzwerke in der Justiz mitverantwortlich, die Opfer zu Tausenden willkürlich entrechten, damit dann korrupte Seilschaften deren Besitz untereinander aufteilen. Am Twitterfeed der SPÖ sehen wir, wie wunderbar sich alles ineinander fügt, denn man bezieht sich wieder einmal auf den „Falter“, der wieder einmal direkten Draht zur Staatsanwaltschaft hat. An von der SPÖ und von Kern geteilten Postings erkennen wir,. warum die CIA eine Operation zur Beeinflussung von Medien „Mockingbird“ nannte. Denn das Ziel ist, Ansichten und (vermeintliche) Tatsachen so fest im Bewusstsein zu verankern, dass niemand mehr weiss, woher „seine“ Überzeugung eigentlich kam. „Prinzessin“ Kern imitiert als Spottdrossel, was an sie via Presse herangetragen wird und mutiert so auch zum Experten für Burschenschaften und andere „Geheimbünde“. Da Burschenschaften Mitglieder haben und sich wie andere Organisationen – etwa Parteigremien der SPÖ – meist nicht öffentlich treffen, wird unser „Mockingbird“ den Begriff „geheim“ noch definieren müssen.

Der „Kurier“ zu Kerns „Geheimbund“

Tatsächlich wirft Kern nicht bloß mit Steinen aus dem Glashaus, sondern mit Felsbrocken, jedoch im Windschatten des medialen Narrativs. Denn der Mainstream thematisierte nie, dass die SPÖ unterwandert wird, wenn Kern auf Anraten Alfred Gusenbauers den Mossad-Agentenführer Tal Silberstein als Berater anheuert. Oder dass mit dem Einzug der SPÖ 2007 ins Verteidigungsministerium ein neues Kapitel an Unterwanderung aufgeschlagen wurde, da der Minister abgeschottet und am Regieren gehindert wurde, was ohne Druck und Überwachung nicht möglich ist. Bis heute wird dies auch vom Mainstream gedeckt, welcher den Darstellungen des Ex-Abgeordneten Peter Pilz im 2. Eurofighterausschuss folgte. Von Minister Norbert Darabos wurden Bilder in Mockingbird-Manier angefertigt, die andere dazu verleiten sollten, falsche Eindrücke über ihre persönlichen Erfahrungen zu legen. Dies funktioniert in abwertender Weise ebenso wie wenn Hypes kreiert werden, was man etwa bei Martin Schulz gut sehen konnte. Schwer nachzuvollziehen ist, dass die FPÖ offenbar noch immer nicht durchschaut, wie es gemacht wird. Denn ein Zusammenspiel aus Medien (wiederum der „Falter“…) und SPÖ bremste sie bei der niederösterreichischen Landtagswahl im Jänner, die dann für die (geschonte) SPÖ nicht so schlecht ausging.FPÖ

Kern hat in Wahrheit keine Ahnung von wirklichen Geheimhaltungsbereichen oder Gefahrenpotenzialen, was er vor ein paar Wochen auf skurrile Weise unter Beweis stellte. Denn er ließ den Nationalen Sicherheitsrat wegen eines Liederbuchs der Burschenschaft Germania einberufen, und wir fragen uns, ob er ohne Medienhilfe überhaupt auch nur ein Scheinargument zur Hand hätte. Wäre Kern kein Darling der Deep State-Presse, wäre er damit konfrontiert worden, dass es kaum etwas Schlimmeres geben kann als die Unterwanderung der Befehlskette beim Bundesheer zuzulassen. Noch dazu war daran mit Ex-Kabinettschef Stefan Kammerhofer ein ÖBBler beteiligt, den Kern und Co. auch wieder auf Spitzenposten bei der Bahn untergebracht haben. Auch hier wird, was den Aufsichtsrat betrifft, das große Umfärben ganz im Sinn einer Burschenschafterverschwörung beklagt. Wäre der Mainstream kein Mockingbird, würde recherchiert werden, wen die SPÖ denn sonst noch so bei den ÖBB versorgt hat und man würde den Fall BMLV aufrollen. Kern lebt jedoch nicht nur von wohlwollender Presse, sondern auch von einer instrumentalisierten „Zivilgesellschaft“, die auf Knopfdruck reagiert (pro refugees = gegen Nazi). So geht auch unter, dass es keine aus sich heraus schlagkräftige SPÖ mehr gibt, die für Anliegen egal aus welcher Position heraus eintritt.

Advertisements