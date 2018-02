So verrät Sebastian Kurz Österreich

Viele sind skeptisch, ob Bundeskanzler Sebastian Kurz wirklich illegale Einwanderung beschränken will. Doch man kann ihn gut einschätzen, wenn es um die Rechte Einheimischer geht, die seit Jahren zu Zehntausenden massiv verletzt werden– Kurz und die Regierung sind dem „Sumpf“ oder Deep State zuzuordnen, da sie diesen Zustand trotz vehementer Kritik der UNO einzementieren. In Österreich kann jeder jeden zwangsentrechten, was sehr oft bedeutet, in die Fänge krimineller Netzwerke um Bezirksgerichte zu geraten, deren Vorbild die Arisierungen der Nazis sind. Statt diesen unwürdigen Zustand, der Tausende schwer traumatisiert, verarmt, wohnungslos macht und einige tötet zu beseitigen, wird ihn die Regierung Kurz einzementieren. Damit ist auch klar, wo Naziaffines zu finden ist und dass Theater um Burschenschafter in der FPÖ reine Ablenkung ist, hinter der sich nackte faschistische Gewalt verbirgt, der so viele hilflos ausgeliefert sind. Leider gibt es keine Zivilgesellschaft, die sich auf die Seite von Opfern stellt, da jedweder Protest nur pro forma erfolgt, ohne je mit Opfern wirklich solidarisch zu sein und ihnen zu helfen.

Die Regierung Kurz ist dafür, dass Menschen schwer traumatisiert und in Todesangst zu verhungern versetzt werden und dass sie sich ähnlich fühlen wie Juden, denen man ihre Wohnungen und ihren Besitz stahl, deren Bücher man verbrannte. Sie findet es in Ortdnung, dass die Justiz inklusive Ministerium, stets mauert und alle Menschenrechte brutal mit Füßen tritt, obwohl (weil) es laut Menschenrechtskonvention ein Recht auf faires Verfahren bzw. wirksame Beschwerde gibt. Im Ministerium werden Naziverbrecher auch deswegen gedeckt, weil man sonst Verfahren gegen Richter eröffnen und Opfer entschädigen müsste. Naziopfer werden von Protesten im Stich gelassen, was sie mit Opfern von organisiertem sexuellen Missbrauch vetbindet. Nazimethoden werden auch systematisch verwendet, um Eltern einzuschüchtern, denen man ihre Kinder wegnimmt oder Angehörige, die ihre Verwandten für der Sachraubwaltermafia schützen wollen. Selbstverständlich decken RIchtervereinigung, Anwalts- und Ärztekammer, Beamtengewerkschaft, Sozialarbeiter-Dachverbände alle Verbrechen. Und man wendet diese Methode auch an, um Whistleblower zum Schweigen zu bringen, zumal sich der Mainstream für echt Brisantes nie interessiert.

Zynisch wirkende ÖVP-Wahlwerbung

Sebastian Kurz, Heinz Christian Strache und Co sind dafür, dass Menschen hungern, weil sie ausgeraubt werden,. dass sie totgehetzt werden und dass sie nie wieder in Freiheit leben. Sie erklären rund 60.000 Menschen mit steigender Tendenz zu lebensunwertem Leben, weil sie nicht den Mut haben, gegen Seilschaften nach Nazivorbild vorzugehen. Sie verhöhnen nicht nur Menschenrechtserklärungen, Unionsrecht und die Vereinten Nationen, sondern auch den Verfassungsgerichtshof, indem sie den Freund der Sachraubwaltfermafia Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter zum Verfassungsrichter machen wolllen. Für die Regierung sind Menschen lebensunwertes Leben wie jene Frau, die Jus studierte und wegen ihrer Mutter in die Fänge der Mafia geriet, oder die Tierschützerin, die man dafür bestraft, dass sie einen Bauern gegen die Mafia schützen wollte. Oder die Whistleblowerin aus dem Finanzministerium oder die Frau, deren Mutter vbon diesen Seilschaften entführt wurde, oder Whistleblower zu Machenschaften im Verteidigungsministerium. Sie alle haben keine Chance zu überleben, sondern werden früher oder später an dem sterben, was man ihnen antut. Die Regierung ist nun einmal dafür, dass Netzwerke von Richtern, Anwälten, Ärzten und Sozialarbeitern sich fremden Besitz aneignen und Opfern alles wegnehmen (Wohnungen, Häuser, Firmen, AKtien, Schmuck, Konten usw.).

PS: Das ruphemistisch Erwachsenenschutzgesetz genannte Werk, das die Regierung auf Eis legen will, sollte die Massensachwalter-Netzwerke legitimieren, die so viele Menschen traumatisieren, ausrauben und nicht selten töten. Es wäre für manche leichter geworden, die Angehörige vor kriminellen Netzwerken retten konnten, also immerhin etwas. Die meisten von jenen Organisationen, die sich jetzt beschweren, waren nie eine Lobby für Opfer, sondern duldeten alles und ermöglichten es so mit. Da es auch auch um eine Verletzung des österreichischen Staatsvertrags handelt, können sich Opfer u.a. an die USA wenden. Mehr Chuzpe ist kaum denkbar, als dass die Regierung eine Justizreform ankündigt und sich auf die EU-Ratspräsident ab Juli vorbereitet. Denn da der Verfassungsgerichtshof (wie die Regierung) die EU-Grundrechteharta ablehnt, wenn er sich gegen Opfer wendet, sollte Österreich aus der EU ausgeschlossen werden.

Advertisements