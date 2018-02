Dürfen sich Frauen gegen Gewalt wehren?

In Deutschland gibt es mittlerweile Frauendemonstrationen, die unter dem Label „Antifaschismus“ bekämpft werden, was nach perfekter Spaltung aussieht. Kann es denn so schwer sein, sich für Frauenrechte einzusetzen, egal wer sie verletzt? Denn ist es richtig,. dass viele Gewalt gegen Frauen dann verharmlosten, wenn die Täter Einheimische waren. Sie wachten auf, sobald es sich um zugewanderte Täter handelt, was wiederum für viele Grund ist, alles auszublenden. Freilich sind sich viele Frauen, die jetzt demonstrieren, dieser Veränderungen bewusst, doch die Berichterstattung sieht nach Spaltung aus. Und das ist auch so beabsichtigt, da Demos das Etikett „Nazi“ verpasst wird und großes Polizeiaufgebot notwendig ist. Damit ist jedoch auch das allerletzte Pulver verschossen, dennnach dem Nazivorwurf kommt nichts mehr. Sieht man sich Exponenten der Demos an, so unterscheiden sie sich nur wenig von Gegendemonstranten und -innen. Würden beide Seiten gegen jede Gewalt gegen Frauen sein, gäbe es diese Spaltung nicht.

Feminismus auf Abwegen lebt von mehreren Illusionen – zum einen wird negiert, dass illegale Einwanderung (es handelt sich nicht um Flucht!) zu V erunsicherung und Bedrohung besonders für Frauen beiträgt. Es ist keineswegs so, dass alle Frauen überall Angst haben müssen, wie manche suggerieren, aber das Gefahrenpotenzial hat zu- und nicht abgenommen. Eine weitere Illusion ist der Glaube an vermeintlich starke Politikerinnen, die von „Sexisten“ angefeindet werden. Wer von Bundeskanzlerin Angela Merkel schwärmt, weil sie vermeintlich so progressiv ist, hat nicht verstanden, dass sie Deutschland preisgibt. Auch die inszenierte Begeisterung für Hillary Clinton steht auf tönernen Füssen, weil man im Mainstream kaum etwas z.B. über die Clinton Foundation erfährt. Viele Feministinnen haben abgewirtschaftet, wenn sie das Kopftuch unter dem Aspekt „Frauenrechte“ verteidigen, weil Männer Frauen sonst daran hindern, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Es geht jedoch kaum absurder als dass „linke Feministinnen“ Frauen als „Nazistinnen“ beschimpfen, die gegen Gewalt demonstrieren. Denn es ist Kapitulation vor Rechtsverletzungen durch Männer, die selbst wenn sie Anspruch auf Asyl hätten, diesen verwirken, wenn sie sich nicht an Gesetze halten.

Christian Ströbele gegen Frauendemo

Wenn der Grüne Christian Ströbele gegen eine Frauendemo am 17. Februar 2018 in Berlin auftritt, verwundert dies nicht, denn die Grünen sind auf diesem Trip. Zugleich lehnte sich Ströbele scheinbar aus dem Fenster, indem er Edward Snowdens Enthüllungen über die NSA aufgriff, was der CIA gut ins Konzept passte. Ein beabsichtigtes Resultat des Protestes gegen Demos ist, dass nur mehr mit Polizeiaufgebot protestiert werden kann und die Sicherheitskräfte nicht gerade begeistert sind, dass sie Demos schützen sollen. Es ist wohl absehbar, dass es Zusammenstösse gibt, weil man Situationen leicht eskalieren kann und einige meinen, dass sie immer im Recht sind, egal was sie tun. Berechtigte Kritik am Mainstream geht jedoch meist nicht weit genug, weil nicht nur die Folgen von Masseneinwanderung beschönigt werden, sondern man auch jede Militärintervention und jeden Regime Change mit herbeigeredet hat. Es ist keineswegs so, dass Deutschland mit einer wichtigen Rolle im Drohnenkrieg nichts damit zu tun hat, wenn Unschuldige z.B. in Afghanistan ermordet werden. Eigentlich müssten Linke dies thematisieren, doch die meisten versagen auch in dieser Hinsicht.

Wir finden das Ausblenden von Frauenrechten überall, so auch in Österreich, wo sich vermeintliche Femninistinnen gegen strengeres Strafmaß für Vergewaltigung wenden. Man mag es kaum glauben, aber Staatssekretärin Karoline Edtstadter saß im vielkritisierten ORF einer fünf zu eins-Mehrheit gegenüber und wurde auch von Armin Wolf in die Zange genommen, was Martin Leidenfrost in einem Kommentar kritisiert: „Die Ablehnung, die der Opferschutz-Initiative der Staatssekretärin entgegenschlägt, verdeutlicht eine Sackgasse des Feminismus. Während Feministen sich in #MeToo-Debatten darüber verlieren, ob grenzwertige Witze oder peinliche Aufrissversuche nicht auch schon strafwürdig wären, empören sie sich gegen das Ansinnen, Tätern tatsächlicher Vergewaltigungen den Strafrahmen zu erhöhen. Sie werden nicht rot, wenn sie behaupten, dem Opfer wäre die Strafhöhe egal. Wer eben noch die Zuwanderung sexhungriger Burschen aus dem Morgenlande guthieß, verteidigt selbstgerecht schäumend eine Rechtslage, in der ein Vergewaltiger nach wenigen Monaten Haft freigehen kann. Nur weil der richtige Vorschlag von einer rechten Regierung kommt.“

Vermeintlich rechte Demonstranten

Es fügt sich gut, dass gerade Unterschriften für das Frauenvolksbegehren 2.0 gesammelt werden, dessen Exponentinnen selbstverständlich illegale Masseneinwanderung unterstützen. Sie stellen zwar Forderungen, welche die soziale Lage von Frauen verbessern sollen, blenden aber aus, dass für illegale Einwandererer Ressourcen vorhanden sein müssen, die von Armut betroffenen Frauen vorenthalten werden. Natürlich ändert ein höheres Strafmaß noch nicht das Bewusstsein von Richtern, signalisiert jedoch, welch großes Unrecht Gewalt gegen Frauen ist und so soll es ja sein. Es ist unverständlich, dass Frauen dagegen sein können, doch Pseudoargumente erinnern daran, wie sie das Kopftuch verteidigen. Denn sie befürchten, dass die Hemmschwelle für Urteile so noch grösser ist, was nihts anderes als eine schallende Ohrfeige für Opfer ist. Es versteht sich von selbst, dass vermeintliche Frauenaktivistinnen massive Gewalt gegen Frauen decken – von ungesühnten Verbrechen an früheren Heimkindern bis zu den ebenfalls zehntausendfachen Untaten der Sachraubwaltermafia, die Frauen und Männer entrechtet, um sie auszurauben. Wenn man z.B: einen Link zu einem Bericht postet, wonach eine alte Frau und ihr Hund beinahe verhungerten, interessiert dies vermeintliche Feministinnen nicht die Bohne.

Dies wird natürlich ein Lackmustest für Edtstadter, denn hier geht es um kriminelle Seilschaften in der Justiz, die viele Menschen auf dem Gewissen haben. Dies ist jener Pseudozivilgesellschaft vollkommen egal, die für Masseneinwanderung lobbyiert und eine brutale Ex-Heimerzieherin wie Ute Bock mit einem „Lichtermeer“ ehrt. Wie in Deutschland wird nicht diskutiert, sondern man befindet sich in einer Blase, in der man sich ständig gegenseitig bestätigt. Wie in Deutschland wird alles mit der Nazikeule vermischt, auch wenn gesprühte Hakenkreuze weitaus schlimmer sein sollen als Arisierung 2.0 durch die Sachraubwaltermafia samt Verletzung aller Menschenrechte. Wegschauen bei Gewalt gegen Frauen steht auch auf der Agenda von One Billiion Rising, dem Tanzen gegen Gewalt jeden Valentinstag. Es ist keine Überraschung, dass auch zahlreiche Frauenorganisationen zu den Soros-NGOs gehören, die genormte Forderungen vertreten, die auf die Abschaffung von Staaten abzielen. Man muss sich fragen, warum Proteste und bestimmte Positionen so sehr bekämpft werden, denn es geht darum, was verhindert werden soll, was nicht zu einer btreiten und echten Bewegung werden darf.

Grüne gegen „rassistische“ Demo

Wenn die Grünen und andere unterstellen, dass Demos gegen Gewalt rassistisch sind, outen sie sich natürlich als Verfechter von Rassismus, denn die Rechte einheimischer Frauen sollen vernachlässigbar sein. Feminismus ist hingegen Feminismus, d.h. für die Rechte und die Freiheit von Frauen, die niemals männlicher Aggression weichen sollen. Der Aufschrei in der Bevölkerung wird deswegen ins Visier genommen, weil Proteste logischerweise zu „Merkel muss weg“ führen. Dass bald ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl noch keine neue Regierung steht, offenbart bereits Unregierbarkeit und nähert sich dem Kern der Sache. Mehr Menschen denn je fragen sich, ob Merkel und Co. nicht bloss fremde Interessen vertreten, und sehen den in den USA diskutierten Deep State am Werk. Der Weg zu jenen Kundgebungen, die am Ende der DDR standen, scheint nicht mehr weit und deswegen wird jedweder Protest auch mit allen Mitteln diskreditiert. Bislang hatte zudem die linke Szene Deutungshoheit u.a. was das Veranstalten von Demos betrifft, doch nun organisieren sich andere auch dank Social Media.

Zum Credo vermeintlich Linker gehört Identitätspolitik, die der Tod jeder gesellschaftlichen Solidarität ist. In Wahrheit gehen Handlanger von Superkapitalisten auf die Strasse, wenn sie vermeintliche „Diversity“ predigen, da so Menschen in viele Gruppen gespalten werden. Man ist selbstverständlich und dies immer wieder in Nebensätzen gegen US-Präsident Donald Trump, ohne sich wirklich mit seiner Politik zu befassen. Auch hier gibt es fundierte Kritik, die damit einher geht, den Kampf gegen den Deep State zu unterstützen, der für so viel Leid verantwortlich ist. Hier gilt ebenfalls die Frage, was wäre, wenn es keine Aufregung über Trumps Tweets oder mögliche Affären Vergewalgibt, sondern darüber, welche Bilanz Barack Obama wirklich ziehen muss. Oder darum, wie es mit Menschenhandel und sexuellem Missbrauch unter Eliten aussieht, zumal hier immer wieder Vweröffentlichungen erfolgen, zuletzt über UN-Hilfsprogramme. Sieht man sich an, wie Menschen mit Migrationshintergrund als vermeintliche „Rassisten“ und „Nazis“ gegen importierte Gewalt demonstrieren, wird klar, dass instrumentalisierte Linke – im Gegensatz zu echten Linken – keinen moralischen Kompass mehr haben.

