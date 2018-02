Justizwillkür und Denkverbote

Wenn der kanadische Präsident Justin Trudeau „mankind“ durch „peoplekind“ ersetzt, wir das Binnen-I verwenden, sich Mohrenapotheken umbenennen sollen, hat das auch etwas mit dem Report „Sex Bias in the U.S. Code“ von 1977 zu tun. Unter den Autoren und -innen finden wir auch Ruth Bader Ginsburg, heute mit 84 das älteste Mitglied des Supreme Court. Es macht durchaus Sinn, Diskriminierung in Gesetzgebung und Urteilen aufzuzeigen, doch eine Schlussfolgerung war, genderneutrale Formulierungen zu empfehlen, die mittlerweile Mainstream geworden sind. Das berühmte Roe vs. Wade-Urteil hatte übrigens nichts mit Bader Ginsburg zu tun, die bedauert, dass es Abtreibungsgegnern Auftrieb gab, da es Schwangerschaftsabbruch ohne Befristung gestattete. Unter diesen Bedingungen – also ohne Fristenregelung wie bei uns – erfreut sich Planned Parenthood (das Vorbild von Pro Familia in Deutschland) finanzieller Unterstützung z.B. der Bill and Melinda Gates Foundation und natürlich von George Soros. Familienberatung wird auch weiterhin von der US-Regierung gefördert, nicht aber Abtreibung, sodass sich Planned Parenthood auch allen Demos gegen Trump anschliesst.

Den Konnex Soros und Abtreibung als Bevölkerungspolitik begegnen wir auch in Europa, etwa bei Kampagnen in Irland oder in Osteuropa. In einem katholischen Land wie Polen kann man gut gegen die Regierung mobilisieren, wenn man den schwierigen Zugang zum Schwangerschaftsabbruch in den Mittelpunkt stellt. Die amerikanische Alt Right-Bewegung spricht gerne von Kulturmarxismus, hat es aber mit Manipulation und dem massiven Einfluss von Stiftungen auf unzählige NGOs und der Rolle des Mainstream zu tun. Man kann mit gewisser Berechtigung auf die Frankfurter Schule verweisen, sieht aber vor allem den destruktiven Effekt von Identitätspolitik, die Menschen in viele kleine Gruppen aufspaltet. Wir wissen, dass es nicht bei Gender bleibt, dass Gender nur der Anfang war und dass zahllose Betroffenheiten aufgezählt werden, was uns auseinanderdividiert und zugleich Aktivismus vortäuscht. Bezeichnend ist, dass vor lauter politischer Korrektheit Mißstände geduldet und so einzementiert werden, wie man in den USA am Vorgehen gegen Ross Ulbricht sieht, der das Portal Silk Road betrieben hat. Ulbrichts Mutter wendet sich an den Supreme Court, da ihr Sohn lebenslänglich einsperrt sein soll, weil er die Verbreitung von Kryptowährungen unterstützte. Diese sind dem Demokraten Chuck Schumer (einem Soros-Mann) ein Dorn im Auge, der nicht müde wird, sich gegen Präsident Donald Trump zu positionieren, wenngleich er zuletzt von seiner Kollegin Nancy Pelosi abrückte.

QAnon zu Bader-Ginsburg in Hanoi (Posting 749 vom 13.2.)

Man möchte meinen, dass eine gefeierte linke Richterin, die medial sehr präsent ist und bei Veranstaltungen spricht, sich so nebenbei auch für Bürgerrechte und persönliche Freiheit interessiert. Doch was lesen wir? Berichte wie diesen: „Ginsburg said that ’sexism played a prominent part‘ in the 2016 presidential race, where a ‚macho atmosphere‘ created an unequal disadvantage for Democratic candidate Hillary Clinton, who Ginsburg said ‚was criticized in a way … no man would have been criticized.‘ Ginsburg, who has given several speaking engagements during the Court’s winter recess, avoided making a direct reference to President Donald Trump. But the Supreme Court Justice defended some of the institutions that have come in for particular criticism during his administration, including a free press, which she said ‚is of tremendous importance to a society,‘ and an independent judiciary, which she said is one of the country’s ‚hallmarks,‘ but one that requires lawyers and other figures to defend its integrity against attacks.“ Bader Ginsburg steht im Focus einer Dokumentation, die schlicht „RBG“ genannt wird und wird u.a. in der „Teen Vogue“ gefeiert.

Als Parallele kann gelten, dass der österreichische Verfassungsgerichtshof unter Einfluss der Soros-unterstützten International Lesbian and Gay Association (ILGA) den Weg freimachte zur „Ehe für alle„. Dass Ruth Bader Ginsburg dafür ist, das „age of consent“ auf 12 Jahre zu senken, passt zur Lobby für die „Homoehe“, denn das steht ebenfalls auf deren Agenda. Es sind jene Kreise, die meinen, im Namen von Opfern sexueller Gewalt zu sprechen, wenn sie gegen Strafverschärfungen auftreten. Zugleich decken sie systematische Menschenrechtsverletzungen zu, die von der Justiz begangen werden, oder sind daran aktiv beteiligt. Wie sich in den USA alle von Bader Ginsburg, Schumer und anderen blenden lassen, wenn diese „virtue signalling“ betreiben, also Gutmenschen spielen, nimmt man ihren Pendants hier alles ab. Da haben wir etwa SOS Mitmensch, das dem Soros-geförderten European Grassroots Antiracist Movement angehört und nur gegen Burschenschafter im Verfassungsgerichtshof ist. Dass dieser schwerste Menschenrechtsverletzungen durch kriminelle Netzwerke in der Justiz deckt, die Menschen willkürlich entrechten, um ihren Besitz zu „arisieren“, interessiert die gelenkte Zivilgesellschaft nicht. Deshalb agitiert SOS Mitmensch auch nicht gegen Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter, den die ÖVP in den VfGH entsenden will.

David Knight und Lynne Ulbricht zum Fall Silk Road

Bader Ginsburg passt gut zur Agenda von George Soros, da sie auch für die Anerkennung von Prostitution als Beruf ist und das Leben von Frauen in den USA im 20. Jahrhundert mit Sklaven und Käfigen charakterisierte. Tatsächlich gibt es Verbindungen, etwa wenn Bader Ginsburg an der American University in Washington an einem Dinner mit Aryeh Neier teilnahm, dem früheren Präsidenten des Open Society Institute und Gründers von Human Rights Watch. Die Richterin nahm auch an Seminaren des von George Soros unterstützten Aspen Institute teil und hat Connections zum Paula and Daisy Soros Fellowship Program for New Americans, wie man an Daphna Renan sehen kann: „After completing clerkships with Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg and U.S. Court of Appeals Judge Harry T. Edwards, Daphna most recently served in the U.S. Department of Justice, as a counsel to the Deputy Attorney General and then as an attorney advisor in the Office of Legal Counsel.“ Der Whistleblower QAnon, der ständig wachsenden Usergemeinde „rabbitcrumbs“ hinwirft, postete am 2. Todestag von Höchstrichter Antonin Scalia, der warhscheinlich ermordet wurde, ein Bild von Bader Ginsburg siehe oben. Die Richterin reiste 2015 nach Vietnam, und zwar der „Erziehung“ („education“) wegen, wenn man Q glauben darf.

Auf der Webseite der US Botschaft in Hanoi lesen wir: „United States Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg today concluded an official visit to Hanoi, where she met with senior government officials, including Prime Minister Nguyen Tan Dung to discuss the rule of law. She was accompanied by her daughter, Dr. Jane Ginsburg, who met with judicial officers, legal scholars and representatives of the private sector to discuss the intellectual property rights law.“ Bader Ginsburg ist dafür bekannt, sich andere Rechtssysteme und Urteile anzusehen und dann Gesetzesideen mitzubringen – in Deutschland könnte sie z.B. das NetzDG zur Internetzensur aufschnappen und in Österreich die Sonderstaatsanwaltschaften gegen „Hass im Netz“ (beides auf Soros-Einfluss zurückzuführen). Dass ihre Tochter als Spezialistin für Urheberrecht dabei war, weist uns auf ein weiteres Q-Posting hin: „The Inner Circle. Mika Brzezinski. Background. Family/careers. McLean, Virginia. The age of tech has hurt their ability to hide/control. Majority today were ‘born in’ to the circle. Investigate those in front of the camera who scream the loudest. These people are really stupid. End is near. The media cleanse/ JFK .“ (Nr. 739 vom 12.2.) Mit JFK ist eine Rede von John F. Kennedy vor der American Newspaper Publishers Association gemeint, die wir mit der Rolle der Töchter von Zbigniew Brzezinski und John McCain in Verbindung bringen können (McCain beim Islamischen Staat siehe Nr. 729 vom 12.2.).

Nigel Farages Sendung zu Julian Assange

Mika B, beklagte sich einmal darüber, dass Präsident Trump die Menschen via Twitter direkt erreicht und so die Rolle der Medien unterminiert, die kontrollieren müssten, was die Leute denken. Ihr Vater nahm 1995 am Treffen von Michail Gorbatschows Global Brain Trust teil und skizzierte seine Zukunftsversion: nur mehr 20 % werden Arbeit haben und 80 % werden gefüttert, und zwar auch mit Fernsehprogrammen („Tittytainment“). Meghan McCain finden wir z.B. in einer Talkrunde, in der es kürzlich um das merkwürdige Porträt von Ex-Präsident Barack Obama ging. Was die Politik der Väter der beiden Journalistinnen betrifft, so hat Mr. Brzezinski die Rekrutierung von Mujaheddin 1979 in Afghanistan unterstützt, während Mr. McCain auf gutem Fuß mit ihren Nachfolgern vom IS steht. Familiäre Connections muss man sich auch bei Bill Priestap ansehen, der als Leiter der FBI Counterintelligence im Wirbel um das FISA-Memo nie genannt wurde, obwohl er ein wesentlicher Player ist. Er ist mit Sabina Menschel verheiratet, die bei Nardello und Co. Ermittlungen leitet, einer Firma, die eine Art privater Geheimdienst ist und sie u.a. so besfhreibt: „After graduating from Harvard Business School, Sabina served as a Special Advisor in the Directorate of Intelligence at the Federal Bureau of Investigation’s headquarters in Washington, DC. In that capacity, she worked with senior management to refine and strengthen the FBI’s intelligence gathering capabilities and implement its intelligence transformation efforts in response to the recommendations of the 9/11 Commission.“

In diesem Artikel wird nicht nur sie erwähnt, sondern auch der österreichische Professor Siegfried Beer, der sich nicht mit Deep State / „Clowns“ (Q nennt die CIA so)-Operationen zu befassen wagt. Sabinas Vater Richard L. Menschel gründete HarvardX und war dadurch an der Durchsetzung globalistischer Curricula beteiligt. Richard Menschel und sein Bruder Robert waren viele Jahre bei Goldman Sachs; Sabinas Vater sogar von Anfang an. Ein hier beim Thema Clinton erwähntes Detail ist, dass Hillary C. höchstbezahlte Reden bei Goldman Sachs hielt; die Menschel-Brüder spenden seit Jahren für die Demokraten. Auch bei Chuck Schumer ist jemand von der Familie im Medienbusiness tätig, nämlich Cousine Amy, die auch leidenschaftliche Trump-Gegnerin ist. Ironischerweise wird ihr neuer Film „I feel pretty“ von Feministinnen kritisiert wegen „Bodyshaming“ (auch ein Begriff, der Bader Ginsburg wohl gut ins Konzept passt). Als am 13. Februar über den Haftbefehl gegen Julian Assange entschieden wurde, der seit fünfeinhalb Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festsitzt, wirkte Richterin Emma Arbuthnot zynisch. Denn sie meinte, dass man nicht von Haftbedingungen sprechen könne und Assange zu feige sei, vor ihr zu erscheinen. Schweden hat seine Anklage gegen ihn fallen gelassen, und ob es ein Auslieferungsbegehren der USA gibt, wollte sie nicht sagen.

„Embassy Cat“ leistet Assange Gesellschaft

Die Richterin muss man eigentlich Baroness nennen, da sie mit dem Mitglied des House of Lords Baron James Arbuthnot verheiratet ist, der früher dem Verteidigungsausschuss angehörte. Laut Wikipedia halten sich die Arbuthnots an zwei Wohnsitzen auf, in London und auf dem Land – ob Frau Baronin nachvollziehen kann, was es bedeutet, seit Jahren keine Sonne und keinen Himmel mehr gesehen zu haben? Srecko Horvat, der sich bei Yanis Varoufakis‘ Diem 25 engagiert, erinnerte sich vor dem Richterspruch an seine Besuche bei Assange in der Botschaft. Im Umfeld von Ex-Präsident Barack Obama häuften sich immer schon Zufälligkeiten und Verwandtschaften in einer Weise, gegen die Brzezinkis, McCains, Schumers und Arbuthnots verblassen. Auch die sehr „verhaberte“ SPÖ besonders in Wien kann nicht mithalten, selbst wenn sie sich Mühe gibt (sie wird von der Justiz noch verschont wie die US-Demokraten für so lange Zeit). Dass Julian Assange noch immer festsitzt, hat auch damit zu tun, dass der Deep State, jene Schattenstruktur, die zuletzt John F. Kennedy bekämpfte, immer noch viel unter Kontrolle hat. Wäre es anders, könnten die USA seinen Schutz garantieren, so aber ist es für ihn in Großbritannien immer noch außerhalb der ecuadorianischen Botschaft gefährlich.

