Deutschland hat gewählt

Wahlverlierer Martin Schulz (SPD) will sich noch stärker denn je „der extremen Rechte“ entgegenstellen und meint (selbst) kritisch, dass die Sozialdemokratie die eigene Leute zu wenig von der Notwendigkeit der Aufnahme von einer Million Flüchtlinge überzeugt hat. Die „extremen Rechte“ in der Diktion von Schulz ist die AfD (13,3% der Stimmen, während die SPD 20,2 % erreichte), die sich allerdings zum Grundgesetz bekennt und Merkel kritisiert. Illegale Masseneinwanderung wird zwar von Schulz- (und Merkel-) Unterstützer George Soros gwünscht, ist aber keine Flucht gemäss GFK. Schulz, der es sich immer gerichtet hat, unterstellt Armen und Geringverdienern, dass sie lediglich unter irrationale Ängsten leiden. CDU/CSU liegen mit 32,9 % deutlich vorne, brauchen aber zwei Koalitionspartner, weil die SPD schon entschieden hat, dass sie in Opposition geht.

Nur die FDP mit 10, 5 % und die Grünen mit 9,3 % kommen als Koalitionspartner in Frage, doch „Jamaika“ sehen Insider als fragile Variante an (Linke mit 9 % und die AfD sind No-Go). Angela Merkel versuchte wie Schulz Optimismus zu versprühen und wünśchte sich, dass ihre Partei tüchtig feiert. Wenige Minuten nach der ersten Hochrechnung versammeln sich schon Demonstranten (und Polizei) vor der AfD-Zentrale in Berlin. Kommentatoren sehen Merkel stark angeschlagen, doch Kritiker weisen darauf hin, dass sie nie bereit war, ihre Nachfolge zu regeln, andere neben sich hochkommen zu lassen. Merkel hat noch einmal kandidiert, um die Migrationsfrage zu einem Plebiszit zu machen, was aber schiefgegangen ist. Freilich war sie schon bisher beratungsresistent und wird auch jetzt nicht auf integre Konservative hören, die von ihr den Rücktritt erwarten. Kritik an der Aufgabe staatlicher Souveränität vor zwei Jahren – was ohne parallele Handlungen in Österreich wenig Effekt gehabt hätte – schüttelt sie ja auch stets ab. Dabei ist bezeichnend, dass die Kanzlerin so tat, als sei nichts geschehen, während die Regierungsmitglieder um sie herum sehr betroffen wirkten.

News am 21.9.2017

Laut Ticker des „Merkur“ wählen Osten und Westen ganz verschieden: “ 18.48 Uhr: Differenziert nach West- und Ostdeutschland unterschieden sich die Prognosen radikal. Zahlen der ARD zeigen, dass sie AfD im Osten weit vor der SPD liegt: Dort kam sie auf 21,5 Prozent, die SPD nur auf 14,5 Prozent. Im Westen kam die AfD auf 11 Prozent, die SPD auf 21,5 und die Union auf 34 Prozent.“ Und sie liegt im Osten nur 5 Prozent hinter der CDU. Wenn man Übertragungen verfolgt, wird die Menschenmenge vor der AfD-Zentrale immer grösser, und nun marschieren auch AfD-Anhänger auf. Da werden Erinnerungen wach an bürgerkriegsähnliche Szenen in Hamburg beim G 20-Gipfel, die erst wenige Monate her sind. Und „Jamaika“ weist in geopolitischer Hinsicht auf die Regierung Schröder hin, mit der die USA den Kosovokrieg führen konnte, den Helmut Kohl verweigert hätte. Es ist klar, dass österreichische Parteien und Wähler nach Deutschland schauen, da am 15. Oktober ebenfalls gewählt wird. Umgekehrt ist für Deutschland interessant, was österreichische Wähler zur Einwanderungspolitik sagen, die bislang nur auf Landesebene zur Wahl stand (bei der Bundespräsidentenwahl wurde absolut alles mobilisiert).

Die deutsche Absage an die große Koalition hat wohl eine Entsprechung in Österreich, da die ÖVP möglicherweise deutlich in Führung liegt und sich SPÖ-Chef Christian Kern dann wie Martin Schulz verhält. Allerdings geht sich ÖVP – Liberal (NEOS) – Grüne nicht aus, da so keine mindestens 92 Mandate zustande kommen. Somit läuft es auf eine Koalition zwischen ÖVP ud FPÖ hinaus, die kein Weltuntergang wäre, aber doch das politische Spektrum verschiebt (Schwarz-Rot oder Rot-Blau wären rechnerchische Alternativen). Die reflexartigen Proteste (zu denen u.a. via Twitter aufgerufen wird) sind bei uns ebenfalls denkbar, wenngleich weniger aggressiv. Wie bei uns engagieren sich die über „Nazis“ Empörte kaum dafür, Arme unter den Einheimischen zu helfen, gegen Obdachlosigkeit und Willkür vorzugehen, Opfer zu schützen. Es war in Deutschland schwer abzuschätzen, was die AfD erreichen wird, und das kann auch in Österreich so sein, wo die Zustimmung für die FPÖ über bisherigen Umfragen liegen kann. Denn für Menschen, die kritisch reflektieren, was 2015 passierte, sind frühere politische Gsprächspartner verloren, weil sie alles beschönigen. ÖVP und SPÖ bemühen sich zwar um diese Wähler, doch sie haben die Grenzen geöffnet und damit das eigene Land destabilisiert.

