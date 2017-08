Überwachung: Die Trojaner sind schon unter uns

In der Noch-Koalition ist mitten im Wahlkampf ein Streit um ein sogenanntes Sicherheitspaket inklusive Bundestrojaner entbrannt. Absurd erscheint dies auch, weil man illegale Überwachungsmaßnahmen bestimmter fremder Geheimdienste verfassungs- und rechtswidrig duldet und unterstützt. Wie z.B. vor vier Jahren bei der NSA-Affäre deutlich wurde, wird nichts unternommen, um die eigene Bevölkerung und nicht zuletzt sich selbst in der Politik zu schützen. Auch damals befand man sich im Wahlkampf, nur dass die SPÖ vollkommen auf Tauchstation war, während die ÖVP zumindest pro forma „Fragen“ an die US-Botschaft übermittelte. Heute versichert SPÖ-Kanzler Christian Kern treuherzig: „Wir wollen nicht, dass die Leute dann bis in ihre intimsten Details ausgeforscht werden können.“ Dass sein Parteigenosse Norbert Darabos seit langem rundum überwacht wird und nicht frei entscheiden kann, mit wem er kommuniziert und sich trifft, geht Kern sonstwo vorbei.

Der künstlich aufgebauschte Konflikt mit der ÖVP ist schon deshalb lächerlich, weil Heeresnachrichtenamt und Verfassungsschutz Verträge mit US-Diensten haben und das Heeresabwehramt Darabos nicht mal dann schützte, als er als Verteidigungsminister „militärisches Rechtsgut“ war. Da das Bundesheer u.a. dem Schutz verfassungsmäßiger Einrichtungen und der Souveränität Österreichs dient, darf es nicht wegsehen oder gar mitmachen, wenn Hoheitsakte fremder Staaten in Verletzung unserer eigenen Gebietshoheit gesetzt werden. Es ist vielleicht Zufall, dass der Vater von SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder eine wichtige Funktion in der Sozialistischen Jugendinternationale IUSY hatte, als deren CIA-Finanzierung aufflog und die IUSY auch bei der Karriere des Sohnes, bei Alfred Gusenbauer, Josef Cap und anderen ein Rolle spielte. A. Schieder „lässt Sicherheitspaket endgültig platzen“, so eine aktuelle Schlagzeile.

SPÖ auf Twitter

Dies trifft nicht nur die ÖVP mit Justizminister Wolfgang Brandstetter und Innenminister Wolfgang Sobotka, sondern auch Schieders Genossen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil. Richard Schmitt („Kronen Zeitung“) dazu auf Twitter: „Läuft ursuper: Wusste der Minister für BMLV (SPÖ), dass @ schieder (SPÖ) das Sicherheitspaket begräbt? @ SPOE_at„. Da Schmitt Gelegenheit hatte, Doskozil am Rande einer Übung zu konfrontieren,dürfen wir auf Berichte gespannt sein. Man kann Schieders Verhalten auch als Bestandteil von Diadochenkämpfen in der SPÖ betrachten: „Die Vorgangsweise von Schieder sorgt für Kopfschütteln in der SPÖ und zeigt, wie groß die Differenzen innerhalb der Partei sind. Schieder ist der Lebensgefährte von Sonja Wehsely und gehört dem linkslinken Flügel der SPÖ an. Er lehnt weitere Verhandlungen zum Sicherheitspaket vor der Wahl rigoros ab und plädiert für einen Neuanfang im nächsten Parlament. ‚Das macht keinen Sinn. Wer so einen schlechten Entwurf vorlegt, braucht nicht glauben, dass man das im Wahlkampf verhandeln kann‘, so der Klubobmann.“

Werbung für Doskozil (Twitter)

Nun ist es natürlich typisch ÖVP, auf Terror mit weiterer Überwachung aller zu reagieren (und wie die SPÖ CIA, NSA, Mossad und Co. zu decken). Doch es geht in der SPÖ auch darum, wer dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl nachfolgen wird; neben Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, der sich selbst ins Gespräch bringt, wird u.a. der Name Schieder genannt. Auch auf Bundesebene kann ein Wechsel anstehen, wenn Christian Kern zum Wahlverlierer wird. Hier ist immer wieder von Doskozil die Rede, der auch von Kerns Ex-Berater Tal Silberstein mit dem Thema Sicherheit gepusht wurde. Freilich wurde Silberstein nicht nur u.a.·wegen Geldwäsche- und Bestechungsverdacht in Israel festgenommen und unter Hausarrest gestellt, er wird auch dem Mossad zugerechnet (nicht als Einziger im Umfeld von Kern-Förderer und -Freund Ex-Kanzler Gusenbauer). Doskozil lässt sich zudem für Interessen der US-Rüstungsindustrie (die auch Israel beliefert) gegen Airbus einspannen und ist bereit, seinen Parteikollegen Darabos unhaltbaren Anschuldigungen eines Agenten zu opfern. Von daher ist aber interessant, dass ihn Kern und Schieder jetzt bei seinem Leibthema Sicherheit vor vollendete Tatsachen stellen.

