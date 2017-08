Warum ein Rekrut zu Tode gequält wurde

Zuerst wollte das Verteidigungsministerium vertuschen, dass der Tod eines Rekruten durch Überhitzung kein tragischer Unfall war. Dann aber wurde bekannt, dass andere junge Soldaten bei Übungen bei großer Hitze in Ohnmacht fielen und dass in der Kaserne in Horn extrem rüder Umgangston an der Tagesordnung ist. In einem „Falter“-Interview erzählt der Vater eines Kameraden des Opfers von Nachrichten, die ihm sein Sohn geschickt hat. Userpostings beim „Standard“ weisen darauf hin, dass es (nicht nur) in dieser Kaserne immer schon solche Mißstände gab. Und Minister Doskozil setzt jetzt zwar eine Sonderkommission ein, wollte aber nie etwas davon wissen, dass antiquierte Männlichkeits- und damit auch Soldatenbilder fatale Folgen haben. Letztes Jahr schuf Doskozil eine ehrenamtliche Frauenbeauftragte, seine Parteigenossin und ehemalige Frauenpolitikerin Irmtraut Karlsson.

Es war nie möglich, mit ihr (oder gar mit Doskozil selbst) darüber zu reden, was ich als Journalistin, die sich mit Sicherheitspolitik und Landesverteidigung befasst hat, beobachtet und erfahren habe. Dabei setzte ich mich immer mit tatsächlichen und nicht einer akademischen Blase zuzuordnenden Genderaspekten auseinander. Der Fall Horn wäre, wenn es nicht traurige Realität wäre, ein Lehrbuchbeispiel für fehlgeleitete Männlichkeitskonzepte, denn Obszönität und Schinderei jenseits von Belastungsgrenzen offenbaren Unsicherheit und Schwäche bei Ausbildern, die den starken Mann markieren wollen. Oder auch: wir quälen euch jetzt so richtig, damit ihr in Zukunft die F**** und nicht die Gef**** seid. In dieser Welt wird Frauen „Karriere mit BH“ per Inserat angeboten und Zivildiener sind keine Männer, weil sie nicht schießen gelernt haben.

An Doskozils Beauftragte Karlsson, die Verdienste u.a. bei der Legalisierung des Sćhwangerschaftsabbruchs hat, wandte ich mich u.a, mit diesen Worten vergeblich: „Wenn Sie ernsthaft Frauen fördern wollen, führt kein Weg daran vorbei, sich auch mit Klischees unter denen zu beschäftigen, die Debatten übers Heer in erster Linie bestreiten. Mit diesen Klischees hatte ich reichlich zu tun und auch deshalb keine Unterstützung, weil etwa die SPÖ-Frauen (und nicht nur sie) absolut keine Vorstellung davon haben, dass sich eine Frau auch mit Sicherheitspolitik und Militär befassen kann.“ Es erscheint mir logisch, dass Frauenförderung, was immer damit gemeint ist, oder bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie nur sehr wenig ändert, wenn das gewünschte Selbst- und Fremdbild bei 97% der Soldaten (allen Männern) nicht angetastet und hinterfragt wird. Angesichts hybrider Kriegsführung, zu der nicht nur die Gefahr von Cyberangriffen gehört, sondern auch Destabilisierung z.B. durch instrumentalisierte NGOs, muss man schleunigst lernen, Fähigkeiten aus dem Zivilbereich wertzuschätzen, die Männer UND Frauen einbringen.

Vielfach wird kritisiert, dass alles Gerede unter Offizieren, wie willkommen Frauen doch beim Bundesheer sind, nur Kotau vor Obrigkeiten ist, aber nicht ernstgemeint sei. Man wird da differenzieren müssen, weil Jüngere wohl weniger Probleme mit Frauen haben und auch nichts von rüden Ausbildungsmethoden halten. Der Minister selbst kann sich jedenfalls nicht vorstellen, dass Frauen Wesentliches im Hinblick auf Männerbilder, aber auch in Sachen Sicherheitspolitik beizutragen haben. Es sind in erster Linie Offiziere, aktiv, in Pension, bei der Miliz, die auf emotional richtig servierte Desinformationen hereinfallen und dies als Meinungsbildende nach unten und nach außen weitertragen. Sie ließen sich weismachen, dass Norbert Darabos, da 1988 Zivildiener, 2007 aus Desinteresse am Heer via Kabinettschef abgeschottet wurde, und als Gerald Klug Darabos nachfolgte, dass dieser nicht bloß unverbindlich Hände schüttelt.

Als emotionaler Trigger wurde da verwendet, dass man(n) sich bei Händeschütteln und Small Talk in seiner Eitelkeit und Wichtigkeit bestätigt fühlt, während es ihn kränkt, wenn dies nicht stattfindet. Nüchtern und für eine (militärische) Lagebeurteilung ist entscheidend, wer noch alles nicht mit einem Minister wie Darabos reden darf, da noch niemand deswegen ins Visier geriet, weil er keine Ahnung von Sicherheitspolitik hat. Wie Schulbuben lassen sich gestandene Offiziere einreden, dass Darabos nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Auch Zeugen im U-Ausschuss sagten voll Erstaunen, dass ihnen die Nicht-Kommunikation mit dem Minister vor dem Zustandekommen des sog. Darabos-Vergleichs bis heute ein Rätsel ist. Wenn ich als Frau, als Zivilistin seit Jahren beharrlich erkläre, dass hier ein Politiker unter Druck ist und man sich ansehen muss, was mit dem Heer passierte, mache ich mich natürlich nicht beliebt. Dies umso mehr, als dass ich darauf verweise, dass ich schon länger weiss, wie man verdecktes Agieren erkennt und mich dagegen stelle, weil ich integer bin (anders als die meisten Offiziere).

Füŕ viele wäre es okay, wenn ich andächtig Männern lauschen und mich dann auf von diesen Gesagtes beziehen würde, also eine passive Rolle einnehmen würde. Zu sagen, dass ich verdeckte Aktionen erkenne und diese auch bezogen auf den Kompetenzbereich des BMLV zu analysieren, ist hingegen ein Affront, da ich dafür das falsche Geschlecht habe. Von dort ist der Weg nicht weit zu Ausbildern, für die alle Rekruten „Pussies“ sind, die bei großer Hitze und körperlicher Anstrengung Kreislaufprobleme bekommen. SPÖ-Unsinn a la „ohne Wehrpflicht würde der Rekrut noch leben“ kann man damit kontern, dass ein roter Minister nie erkannt hat, wie problematisch und im Ernstfall tödlich altbackene Männlichkeitsvorstellungen sind. Wenn Doskozil jetzt lückenlose Aufklärung verspricht, sollte auch Postings wie diesem im „Standard“ nachgegangen werden:

„Die Garde hatte schon immer ein Händchen ihre Mannschaft zu dezimieren. Wenn auch nicht immer mit solch tragischem Ausgang. Es reichten bereits Bänderrisse, weil man sich einbildete, man müsse bei -15° in Götzendorf bei spiegelglattem Boden joggen gehen und singunwillige, Satelliten um den joggenden Zug laufen lassen. Für die Garde hätte man eine eigene Beschwerdekommission gebraucht, aber der Saustall dieser eingebildeten Elitetruppe wurde immer gedeckt. Die Statistik über die Selbstmorde in der Grundausbildung führte die Garde meinen seinerzeitigen Informationen nach auch immer an. Und das schwächste Glied wurde immer unter Druck gesetzt. Wer seinen Rucksack nicht mehr tragen konnte, zog sich den Unmut der Kameraden zu, weil die den Ranzen übernehmen mussten, anstatt auf die Begleitfahrzeuge zu laden. Dass gerade die Schlusslichter hier das Tempo bestimmt haben sollen, passt so gar nicht in das Bild der Garde.“

Viel Häme erntete die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auch hierzulande, als sie falschen Korpsgeist kritisierte. Doch sie hat Recht, wenn untragbare Zustände geduldet und fortgeschrieben werden, weil Vorgesetzte Fehler eingestehen müssten, wenn sie etwas unternehmen und sich dann nicht mehr so „männlich“ fühlen können. Bisherige Mißstände wie das verfassungs- und rechtswidrige, den Ministerwillen ausschaltende Agieren von Ex-Kabinettschef Kammerhofer hat Doskozil eilig unter den Teppich gekehrt. Als klassischer Chauvinist meint er, dass seine Schikanen gegen eine Journalistin, die das Aushebeln der verfassungsmässigen Befehlskette thematisierte, etwas „Persönliches“ ohne Anspruch auf Wiedergutmachung seien. In Doskozils Weltbild gibt es keine eigenständigen Frauen, sodass man sich nicht wundern sollte, dass er Macho-Ausbilder nie als Problem ansah.

„Lückenlose Aufklärung“ macht sich im Wahlkampf gut, doch Doskozil ist auch einer jener Minister, die selbiges puncto Eurofighter versprachen und dann dem U-Ausschuss Infos vorenthielten. Und statt um unser Steuergeld im Interesse der US-Rüstungsindustrie Anzeige gegen Airbus zu erstatten, hätte er sich mit Schwachstellen in der Soldatenausbildung befassen müssen. Immerhin hat er das Thema jetzt entdeckt, kann aber den Genderaspekt nicht erkennen: „Vorverurteilungen seien allerdings nicht angebracht, meint der Minister. Zuerst müsse man alles untersuchen und auf den Tisch legen, aus diesen Ergebnissen heraus könne man dann weitere Ableitungen treffen. Auch bei der Ausbildung der Soldaten werden als Reaktion auf den Tod des jungen Grundwehrdieners eventuelle Schwachstellen evaluiert. So soll eine Sonderkommission unter Leitung des ehemaligen Kommandanten des Streitkräfteführungskommandos des Bundesheeres, Generalleutnant Günter Höfler, sämtliche relevanten Ausbildungsvorschriften auf Defizite abklopfen und eruieren, wo es Verbesserungsbedarf gibt.“

PS: Wie hier beschrieben, suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich (und hoffentlich auch Athos, der seit einigen Tagen verschwunden ist) ein neues Quartier, wo wir uns von alldem erholen können und wo ich dann wieder neue Kräfte schöpfe und aus den bisherigen Erfahrungen etwas Neues entsteht. Vor allem möchte ich die Ruhe haben, einmal um Verlorenes und Vergangenes trauern zu können, denn das war bisher nicht möglich. Doskozil findet es übrigens lustig, dass ich wegen der Machenschaften von Kammerhofer und Co. in dieser Lage bin.

