SPÖ: Die Aufholjagd beginnt

Pannen am laufenden Band wie im bisherigen SPÖ-Wahlkampf sind ebenso wenig Zufall wie das Herunterschreiben eines zuvor noch gehypten Kandidaten. Dieses Muster können wir auch in Deutschland beobachten, wo SPD-Herausforderer Martin Schulz zuerst zum Messias gemacht wurde, während jetzt Angela Merkel wieder deutlich vorneliegt. Mit der Kür des bewusst als Superstar gefeierten Sebastian Kurz zum ÖVP-Spitzenkandidaten geriet die SPÖ mit Bundeskanzler Christian Kern ins Hintertreffen. Sie machte auch den Fehler, auf das bereits von anderen okkupierte Thema Sicherheit zu setzen statt sich ihrer Kernkompetenz zu besinnen. Dies korrigierte Kern aber beim Bundesparteirat am 3. August 2017, der mit wenig inspirierten Reden von Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler und dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl begonnen hat.

Kern erinnerte daran, dass die Sozialdemokratie als unbequeme Partei begonnen hat, die sich für die Interessen der Schwächsten einsetzte und „eine stolze Geschichte“ hat. Er betonte, dass alles von Menschen erkämpft wurde, die für Gleichberachtigung auf die Strasse gingen, für gleiche Chancen für alle. „Ich hol‘ mir, was mir zusteht“ als Slogan beim Parteirat und im Programm erklärte Kern mit konkreten Beispielen von Menschen, denen das, was ihnen tatsächlich zusteht, verweigert oder abgestritten wird. Angesichts von Umfragen, in denen die SPÖ bis zu 11 % hinter der ÖVP rangiert, fordert Kern von der Partei Kampfgeist statt Fatalismus, und er sagt: „Ja, die haben mehr Geld, ja, sie haben die Medien hinter sich, und ja, die wollen nur über Flüchtlinge reden. Den ganzen lieben langen Tag. Nicht darüber, wie wir Jobs schaffen, leistbare Wohnungen, sichere Pensionen oder die beste Bildung für unsere Kinder.“ Das Migrations- / Flüchtlingsthema war übrigens Resultat von Focusgruppen, die Wahlkampfberater Tal Silberstein einrichtete, sodass man davon offenbar abkehrt.

Rede von Kern am 3.8.

Michael Häupl sagte das bei ihm Übliche und ersetzte Feindbild Heinz Christian Strache zur Abwechslung durch Sebastian Kurz, Georg Niedermühlbichler dankte allen Möglichen und Christian Kern forderte die zu Bequemen de facto dazu auf, den Saal zu verlassen. Da niemand nicht dazugehören will, griffen die Rednerinnen und Redner nach Kern dessen Argunentation auf. Denn er war sehr direkt: „Aber ganz ehrlich, ich frage euch: Was ist denn das für eine Einstellung? War es leicht für unsere Gründerväter? Hatten es die Frauen leicht, die jahrzehntelang für das Recht, wählen zu dürfen, gekämpft haben oder für das Recht auf Abtreibung? Hatten es die Schwulen und Lesben leicht, die, mit Gefängnisstrafe bedroht, trotzdem für ihre Rechte gekämpft haben und bis heute kämpfen? Hatten es die leicht, die Österreich nach dem Krieg aufgebaut haben und nix hatten? Haben es die leicht in unserer Mitte, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen oder ihren Kindern ein gutes Leben bieten können? Was ist schon leicht im Leben?“ – Wer bereit ist, für die SPÖ bis zum 15. Oktober zu „rennen„, was verglichen mit solchen Kämpfen einfach ist, muss das aber an jedem einzelnen Tag tun.

Natürlich gehört zu Kerns Rhetorik – schliesslich ist Wahlkampf – Kurz zum Kandidaten der Reichen zu machen, die ihn finanzieren, weil sie weniger Steuern zahlen und Arbeitnehmer ausbeuten wollen. Vielfach wird die nun erfolgte Zuspitzung kritisiert, mit der sich die SPÖ aber unterscheidbar darstellt und auf die Masse der Wählerinnen und Wähler setzt, die sich keine großzügige Spende an Kurz und Co. leisten kann. Es erinnert an 2006, als die ÖVP bereit als Sieger feststand und bei der Wahl von der SPÖ geschlagen wurde: „Die Skandale der roten Gewerkschaftsbank Bawag prägten das Land. In Umfragen lag die SPÖ hinten. Frontmann Alfred Gusenbauer standen im TV-Duell mit ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel für jeden sichtbar die Schweißperlen auf der Oberlippe. Und dann waren auch noch die Berater Gusenbauers auf ihn sauer, weil er es im TV-Duell mit Schüssel verabsäumte, einen der auf zwei DIN-A4-Seiten vorbereiteten locker-flockigen Sager gegen den ÖVP-Chef loszuwerden. Der SPÖ-Obmann, da war man sich unter politischen Beobachtern im Spätsommer 2006 sicher, hat eigentlich keine Chance mehr, den Kanzlersessel zu gewinnen.“ Heute ist aber anders als damals in den meisten Umfragen der Abstand zwischen ÖVP und SPÖ größer als die Schwankungsbreite, sodass sich fragt, mit welcher Strategie (und welchen Strategen) Kern seine Kanzlerschaft noch retten will.

PS: Wie hier beschrieben, suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich (und hoffentlich auch Athos, der seit einigen Tagen verschwunden ist) ein neues Quartier, wo wir uns von alldem erholen können und wo ich dann wieder neue Kräfte schöpfe und aus den bisherigen Erfahrungen etwas Neues entsteht. Vor allem möchte ich die Ruhe haben, einmal um Verlorenes und Vergangenes trauern zu können, denn das war bisher nicht möglich. Ich sitze im Burgenland auf halb gepackten Koffern und miste bei ungeheurer Hitze noch aus. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra)

