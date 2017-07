Warum wir Frauenpolitik brauchen

Wie üblich verfügen nur die Grünen über eine Spitzenkandidatin, während man den Wahlkampf ansonsten auf Hahnenkämpfe reduzieren kann. Daran ändern weder quotierte Listen auch bei SPÖ und ÖVP etwas noch diverse Quereinsteigerinnen. Vielleicht kann man daran aber gut illustrieren, was Frauenpolitik bedeutet und welchen anderen und wichtigen Zugang Frauen zur Politik haben. Es fällt z.B. auf, dass Männer sich mehr an medial vermittelte Bilder von Politikern halten, diese daher total ablehnen oder unkritisch verteidigen. Frauen haben hingegen einen Blick für Nuancen, spüren Zwischentönen nach und erkennen daher leichter, welchen Spielraum ein Akteur hat und ob er unter Druck ist. Und es sind Frauen, die eher andere auf etwas ansprechen ohne Garantie, damit auch auf Anhieb Erfoilg zu haben, während Männer Angst vor möglichen „Versagen“ haben.

Wie man im Interview mit Ulrike Lunacek sieht, macht es einen gewaltigen Unterschied, ob viel von Politikerinnen die Rede ist oder sich alles um Männer dreht und etwaige Frauen von Männern abhängig sind, die sie nominiert haben. Frauenpolitik ist leider medial verkürzt oft auf Gender, Quoten und Kampf gegen Hasspostings reduziert, statt zu sehen, wo konkreter Handlungsbedarf im Interesse aller Frauen besteht. Spricht man mit Mitarbeiterinnen von Frauenberatungsstellen oder Gewaltschutzzentren, so beklagen sie, dass Gewalt in der Wahrnehmung nur ein zugewandertes (Flüchtlings-) Problem sein soll- Wie sehr Gewalt Alltag und nach wie vor tabuisiert ist, sieht man besonders am Land, wo Frauen oft mit ganz anderen Fragen zur Beratung kommen und dann ihr eigentliches Anliegen ansprechen. Bis zu einem gewissen Grad ist es in Generationenproblem, da jüngere Frauen meist berufstätig sind, während ältere oft immer zu Hause waren und Angst haben, alleine dazustehen.

Interview mit Ulrike Lunacek

Patriarchale Vorstellungen sind kein abstrakter Terminus bei Gender Studies, sondern Realität und zwar nicht nur wegen muslimischer Zuwanderung. Beratungseinrichtungen sind allen Ernstes als „männerfeindlich“ verschrien, weil nicht nur Berufsorientierung geboten wird, man mit dem AMS zusammenarbeitet, und werden trotz steigender Kosten oft über viele Jahre gleich dotiert. Zwar sind solche Einrichtungen gut vernetzt, doch das Lobbying trifft auf Politikerinnen, die sich häufig nicht wirklich engagieren. Selfies ohne Ende von Politikerinnen mit Politikern dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass man immer nach konkretem Einsatz fragen muss. Es ist kein Zufall, dass jene politischen Kräfte, die bei jedem afghanischen Belästiger das Abendland untergehen sehen, häufig gegen die Förderung von Frauenhäusern etc. auftreten. Zugleich muss man sich fragen, was alle Emanzipationsdebatten gebracht haben, wenn Frauen sich leidenschaftlich dafür ins Zeug werfen, dass sich andere Frauen der Männer wegen verschleiern sollen.

Was das obige Lunacek-Interview betrifft, diskutierte übrigens die „Österreich“-Redaktion danach und Isabelle Daniel, die mit Wolfgang Fellner die Fragen stellte, sah die Grüne als Siegerin gegenüber einem vergleichbaren Pilz-Auftritt. Auch andere betrachten den medial massiv gehypten Pilz als relativ schwach; umso mehr, wenn man bedenkt, in welcher Lage Lunacek durch die plötzliche Konkurrenz ist. Ein deutlicher Kontrast ist Lunaceks sachliche Argumentation, die auch dezidiert eine Absage an Populismus sein soll. Im Wahlkampfreigen um Christian Kern, Sebastian Kurz, Heinz Christian Strache, Matthias Strolz und eben auch Peter Pilz fehlen andere weibliche Stimmen weitgehend, sieht man von Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Irmgard Griss (Plattform mit den NEOS) ab. Bei Ego-Kämpfen gehen Inhalte meist unter und es geht nur darum, sich mit anderen zu matchen.

Über Genderklischees

Es hat sicher viel mit den Grünen zu tun, dass Politikerin heute ein selbstverständlicher „Frauenjob“ ist, denn die SPÖ zehrt da in erster Linie vom Ruf Johanna Dohnals. Mit Spitzenkandidatin und Parteichefin entsteht anders als in anderen Parteien der Eindruck, dass Frauen die Linie vorgeben, statt dass sie Männern an der Spitze sekundieren sollen. Und es gibt Unterschiede zwischen Frauen, da Lunacek stärker als Vorgängerin Eva Glawischnig auf internationale Politik geprägt ist, was z.B. beim Thema Migration von Vorteil ist. Vorbildwirkung sieht Lunacek selbst aber vor allem darin, dass sie sich lange vor vielen anderen outete und sagte, dass sie mit einer Frau zusammenlebt. Es gibt viele Bereiche, in denen Frauen immer noch Pionierin sein können, etwa bei bisherigen „Männerthemen“.

Dies ist der Fall bei Militär und Sicherheitspolitik, doch auch der offensive Umgang mit Gewalt lässt auf sich warten. Denn dann würden sofort Männer aufschreien und es als pauschale Unterstellung verstehen und Frauen müssten mit Durchhaltevermögen standhalten. Ironischer Weise hat da die FPÖ einmal Recht, denn Gender und Binnen-I sind für Frauen, die starke Frauenpolitik brauchen, absolute Peanuts. Von „Innen“ hat keine Hausfrau vom Dorf, die sich aus einer repressiven Beziehung befreien will, die nötige Power und entsprechende Rahmenbedingungen. Dies ist übrigens das „typische“ ländliche Beispiel, während in Ballungszentren immer mehr auch junge Frauen mit Migrationshintergrund das Gewaltschutznetz beanspruchen. Es ist kein genaues Abbild der Betroffenheit, da andere Städterinnen oft mehr Optionen haben. „Frauenrechte“ sprechen übrigens auch die Grünen nur am Rande an, was sie mit anderen Parteien gemeinsam haben.

