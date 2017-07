Politisches Engagement – ist es den Preis wert?

Als Journalistin, die aus der Politik kommt, verstehe ich meine Artikel immer auch als politisch; freilich ist die Sicht auf Parteien und Themen etwas anders, als wenn ich noch in einer Partei aktiv wäre. Ein wesentlicher Unterschied ist auch, dass ich viel mehr ausdrücken kann als nicht nur durchschnittliche Parteimitglieder, sondern ebenso Spitzenpolitiker. Außerdem ist Schreiben selbst ein Erkenntnisprozess, bei dem vieles klarer wird, als wenn man es nur abstrakt durchdenkt. Sinnvolles Engagement, das nicht in Leerlauf endet oder bedeutet, im Kreis zu rennen, kann aber einen hohen Preis fordern.

Es ist wenig zielgerichtet, Mißstände nur zu beklagen oder zu pauschalieren, sondern man sollte versuchen, einen Hebel zu finden. Dies ist nicht ohne Wissenserwerb, Kontakte und Ausdauer möglich und verlangt insofern Distanz, als dass man Akteure und Situationen objektiv beurteilen sollte. Zu den Mustern, die man erkennen sollte, gehört auch das regelmässige Auftauchen von Reizen, auf welche die Wähler reagieren und dabei vergessen sollen, dass alles schon des öfteren dagewesen ist. Im anlaufenden Wahlkampf ist nahezu nichts neu, vom Setzen auf Quereinsteiger, provokanten Facebook-Postings bis zu sich überbietendem Populismus hinsichtlich der sogenannten Mittelmeerroute. Lässt man Revue passieren, was nach Terror irgendwo in Europa geschah, nutzen ihn immer auch heimische Politiker für Forderungen und zur Profilierung.

Kontakt mit den Wählern (SPÖ Burgenland)

Spätestens seit dem langen Bundespräsidentenwahlkampf ist die Wählerschaft gespalten und vielfach nicht bereit, Politiker egal welcher Richtung gemeinsam mit Fragen zu konfrontieren, bei denen Handlungsbedarf besteht. Soziale Medien könnten dafür eine Plattform sein, werden von vielen aber nur dazu verwendet, die eigenen Ansichten endlos zu wiederholen und bestätigt zu bekommen. Leider findet bei einigen, die z.B. gegen Islamismus und gegen Masseneinwanderung sind, ein negativer Spin statt, der sich auf ihre Kommunikationsfähigkeit auswirkt. Wer Informationen abseits des Mainstream sammelt und verbreitet, muss dazu zunächst auf Distanz zum Gewohnten gehen, sollte aber nicht die Fähigkeit verlieren, mit denen zu sprechen, die anders drauf sind. Dies ordne ich ebenso unter „sinnlos“ ein wie x-fache Facebook-Postings mit Ärger über Jobs für „Flüchtlinge“, dieses oder jenes Projekt oder über Übergriffe auf Frauen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch vieles aufgesetzt und ein mit der Masse schwimmen, was z. B. zur „Ehe für alle“ gepostet wird.

Wahlkampf bedeutet auch, dass Hoffnungsträger kreiert werden wie Sebastian Kurz, dessen Fans dann über Umfragen jubeln können. Oder man sehe sich mal an, wie Peter Pilz selbst beim Packen im Grünen Klub von Medien über die Schulter geschaut wird und wie über die Folgen für die Partei berichtet wird. Es ist erschreckend, wie sehr dabei etwa auf Facebook Häme mitspielt, statt offen darüber zu diskutieren, was die Grünen einmal sein wollten und welche Rolle eben z.B. Pilz dabei spielte, sie in eine andere Richtung zu lenken. Bei destruktiver Kritik geht es genauso ums Ego wie bei Selfie-Inszenierungen von Kandidaten mit den jeweiligen Partei-Oberen, denn es ist ein Zeichen des Dazugehörens. Mit politischer Substanz hat dies nicht unbedingt zu tun und schon gar nicht mit Hintergrundwissen, das man sich nur gegen den Strom aneignen kann und wo man einige Antworten nur dann bekommt, wenn man schon viel weiß.

Bericht über Kurz (Facebook)

Entscheidend ist aber vor allem die Bereitschaft, das geschminkte, gestylte medial vermittelte Bild nicht als Abbildung der Realität, sondern als Inszenierung zu verstehen. Wie es hinter den Kulissen zugeht (und wie wirklich mit Menschen umgegangen wird), kann man von vielen Ankerpunkten aus recherchieren und erkennen. Ich habe dies in den letzten Jahren in den Bereichen Sicherheit und Landesverteidigung getan, was immer mit Interesse für internationale Zusammenhänge verbunden war. Weil eine Causa leicht zum Dreh- und Angelpunkt politischer Verhältnisse wird, ist dies auch eine Machtfrage; andernfalls wäre ich nie attackiert worden. Die große Herausforderung ist dann nicht so sehr, Ausdauer und Durchhaltevermögen zu beweisen als vielmehr, Mensch zu bleiben und das auszubauen, wo man wachsen und lernen will, aber Grundsätzliches (wie persönliche Integrität) zu bewahren. Und Korrekturen in der eigenen Vorgehensweise anzubringen, ohne alles über Bord zu werfen, was beim Kampf gegen Windmühlen nur zu verständlich wäre.

Als letzte Aktion meiner bisherigen Strategie habe ich eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien zu Anzeigen zum Bereich Eurofighter gemacht, die auf früheren Recherchen aufbaut und auf den U-Ausschuss Bezug nimmt. Dies ist der Höhepunkt und zugleich der Abschluss einer Zeit, in der ich verfassungs- und rechtswidrige Zustände im Verteidigungsministerium thematisierte und deswegen nachhaltig schikaniert wurde, so oft auf Mauern gestoßen bin. Das aber wird dann auch zur Prüfung für das eigene Mensch Sein: resigniert man oder versucht man es anders? Geht man vom Verhalten vieler in einer Weise aus, die jedes weitere Gespräch sinnlos erscheinen lässt oder schnauft man durch und findet dann andere Zugänge? Kämpferinnen und Kämpfern fällt es oft schwer, die Zügel auch mal schleifen zu lassen, während andere sich nicht dazu aufraffen können, am Ball zu bleiben, sondern beim geringsten Widerstand aufgeben. „Dinge anders betrachten“ ist z.B., nicht jede Wiederholung im Wahlkampf zu kommentieren und auch die Hahnenkampf-Ego-Schiene einfach vorbeiziehen zu lassen.

