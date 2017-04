„Karriere mit BH“ – wie das Bundesheer um Soldatinnen wirbt

Wer sich je fragte, wie Männer beschaffen sind, die sexistische Kalender oder Werbungen basteln, wende sich an das Verteidigungsministerium, denn dort sind entsprechende Geistesgrößen beschäftigt. Vor dem Girls‘ Day am 27. April wurde nämlich ein Inserat unter dem Titel „Karriere mit BH“ geschaltet. Männer, die aus dem Alter der Pimmelvergleiche und der schwülstigen Träume nie herausgekommen sind, dachten sich ein ungeheuer witziges Wortspiel mit der Abkürzung BH für Bundesheer aus.

Zunächst thematisierte dies Lucia Marjanovic in der NZZ, dann griffen es auch „Wienerin“ und „Standard“ auf. Binnen kurzem gab es 600 Postings im „Standard“, die meistens verkündeten, Frauen sollten doch nicht so zimperlich sein und sich durch so eine Lappalie herabgewürdigt fühlen. Diese Reaktionen erinnern aber an User z.B. beim „Standard“, die mit ihren Postings zum Frauenvolksbegehren vor 20 Jahren am besten begründeten, warum es doch so notwendig ist. Es scheint keine Zeit vergangen zu sein, was jene Bereiche betrifft, in denen Frauen selten sind und auch ihr Vorhandensein im allgemeinen Bewusstsein als Ausnahme und Anormalität betrachtet wird. Zwar gibt man sich – auf frischer Tat ertappt – im Verteidigungsministerium „zerknirscht“, doch Frauenverachtung ist beim Bundesheer Alltag.

Ausschnitt aus dem Inserat im Weekend-Magazin

Es gibt sehr wenig nicht daran zu verstehen: Hier steht nicht „Karriere beim BH“, sondern „Karriere mit BH“, was kein Grammatik- oder Druckfehler ist, sondern die Personen meint, die keine Pimmel, sondern Brüste haben. Ausgedacht können sich dies nur Pimmelträger haben und andere Pimmelträger haben dies nicht beanstandet, sondern als Inserat geschaltet. Es ist vollkommen natürlich, richtig und normal in einer engstirnigen Welt, in der „Pimmel“ die eine conditio sine qua non und „Dienst mit der Waffe“ die andere ist. Ernstgenommen werden nur Pimmelträger, die auch schießen können, weil man noch in den Zeiten der k.u.k.-Armee schwelgt und weder Frauenemanzipation noch hybride Kriegsführung zur Kenntnis nimmt.

User „Wer will das schon hören..“ postete beim „Standard“ mit dem Totel „Akzeptanz in der Truppe sehr gering“: „Es ist ein Hohn, wenn man in den Medien kolportiert, dass Frauen bei der Truppe Akzeptanz durch das Chargen- und Unteroffizierskorps erfahren. Wer einmal aktiv (länger) bei der Truppe war, der weiß, dass das derzeit leider nur ein frommes Wunschdenken der hochrangigen und von der Truppe nichtswissenden Offizierselite ist.“ Besagte „Elite“ kann aber weder etwas mit dem eigenen Eid auf die Verfassung noch mit modernen Anforderungen an die Landesverteidigung anfangen, wie ich aus Erfahrung weiß. Und auch „anton-aus-tyrol“ hat mit seinem Hinweis recht; „Also die Fails der Heereskommunikation sind langsam Legion!“: „Man hat das Gefühl, die wollen was machen, haben aber keine Ahnung, fragen auch niemanden, der sich auskennt, sondern machen mal ein bissi was. Die Schüsse gehen dann nach hinten los. Gut gemeint ist halt das Gegenteil von gut gemacht…“

„Liebes Bundesheer, Frauen sind mehr als ihre Unterwäsche!“ betitelt Jelena Gučanin ihren Kommentar in der „Wienerin„: „Alle Jahre wieder grüßt das Sexismus-Murmeltier beim Bundesheer. Diesmal sorgt eine Werbeanzeige im ‚Weekend‘-Magazin, die uns ein Leser zukommen ließ, für Aufsehen. Der entlarvende Titel: ‚Karriere mit BH‘. Beworben wird der ‚Girl’s Day‘ zur beruflichen Orientierung für Frauen im Bundesheer. Autsch.“ Sie erinnert daran, wie man versuchte, den Frauen zu begegnen, die nicht bereits als Zivilistinnen fürs Heer arbeiteten: „Die Öffnung des Bundesheeres 1998 ermöglichte Frauen einen freiwilligen Militärdienst in Österreich. Anlässlich der Einrückung der ersten Soldatinnen hat der damalige Kasernen-Kommandant Josef Paul Puntigam einen ‚Knigge für weibliche Rekruten‘ unterzeichnet.

Millionen Mal geklicktes sexistisches Video (2011)

Darin wurden die Soldatinnen aufgefordert, ‚ordentlich und gepflegt‘ aufzutreten, zu ‚Männern in der Dienstzeit die notwendige Distanz zu halten‘ und sich ‚auf keine Abenteuer einzulassen‘. Auch steht darin: ‚Freude und Frust äußern sich bei Männern und Frauen verschieden. Während Männer gerne *einen heben*, können Frauen zum Schluchzen beginnen.‘ Das dahinterstehende Rollenbild von weinenden Frauen und saufenden Männern ist gelinde gesagt: ein wenig überholt.“ Leider verlinkt die „Wienerin“ nicht zu einem alten Bericht, aber ich kenne Puntigam, der mir auch von damals erzählt hat. Es war für alle eine neue Situation, die sie zu bewältigen hatten und in der er und andere sich auch bemühten, ohne sexistisch sein zu wollen. Als ich über Mißstände im Verteidigungsministerium berichtete, die durch ein Totalversagen der vermeintlichen „Offizierselite“ ermöglicht wurden, war ich mit viel bösartigem und keineswegs unbeabsichtigtem Sexismus konfrontiert.



Die „Wienerin“ verlinkt zur Diplomarbeit von Petra Duringer über Frauen beim Bundesheer, die selten wirklich Karriere machen (können) und verweist auf des Verteidigungsministers ehrenamtliche Beraterin Irmtraut Karlsson, die sich stets weigerte, von meinem Erfahrungsschatz mit Gender Bias und durch Genderblindheit verursachten Problemen zu profitieren. Minister Hans Peter Doskozil hat zwar „gedient“, kommt aber als ehemaliger Polizist selbst aus einem (etwas weniger stark) männerdominierten Umfeld und war sichtbar irritiert, als ich mit ihm über Altlasten im Ressort oder über hybride Kriegsführung reden wollte, die viel mit Unterwanderung und gezielter Destabilisierung der Gesellschaft zu tun hat. Letztlich ist es für ihn zu heikel, sich mal mit all dem auseinandersetzen, mit dem ich mich befasst habe (männliche Geschlechtsmerkmale und Dienst mit der Waffe reichen eben nicht aus).

Dem Fazit der „Wienerin“ kann ich nur zustimmen: „Zusätzlich zu den ohnehin bestehenden Schwierigkeiten, mit denen Frauen beim Heer konfrontiert sind, dann auch noch Werbeanzeigen zu schalten, die Frauen auf ihre Unterwäsche reduzieren, dürften das Übrige dazu beitragen, einen Job beim Bundesheer für Frauen gänzlich unattraktiv zu machen. Ein bisschen weniger Klischee und ein wenig mehr Sensibilisierungsarbeit in Sachen Geschlechterstereotype wäre wohl die erfolgsversprechendere Strategie.“ Allerdings irrt die Redakteurin, wenn sie meint, es bestehe „Hoffnung“: „Der Ministeriumssprecher Michael Bauer bereue die Werbeanzeige ‚zutiefst‘, wie er auf WIENERIN.at-Anfrage sagt. ‚Der Titel ist absolut letztklassig, zutiefst sexistisch und hätte so nicht hinausgehen sollen‘, meint er. Das ‚interne Kontrollsystem‘ hätte versagt, dieser ’schwere Fehler‘ würde die Bemühungen der letzten Monate, Frauen anzuwerben, leider wieder erschweren. Bleibt zu hoffen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Sarkasmus im US-Wahllkampf

Sexismus ist Alltag und wird als solcher auch selten erkannt, wie man z.B. daran sieht, dass Personen wie der Leiter der Soldaten-Disziplinarkommission Alexander Klecatzky noch im Amt sind. Er stöbert nicht nur ungeniert in Akten, die ihn nichts angehen, sondern denkt sich frauenverachtende Geschichten aus, wenn eine Frau wie ich sich mit Sicherheit und Landesverteidigung befasst und z.B. thematisiert, dass „Helden“ wie er die Abschottung, die Überwachung, den Druck auf Ex-Minister Norbert Darabos deckten. Darabos verfügt zwar über die notwendigen Geschlechtsmerkmale; einfach strukturierte „Eliteoffiziere“ gehen aber schlafwandlerisch in die „Zivi“-Falle und lassen sich einreden, er habe sich (als ehemaliges Mitglied des Landesverteidigungsausschusses) nicht fürs Heer interessiert. Dass nicht mal der Generalstabschef direkten Kontakt zu ihm hatte, begriffen sie nicht als Aushebelung der Befehlskette, wie sie auch zu beschränkt / zu ängstlich sind, aus Darabos‘ Positionen (gegen die US-Raketenabwehr, gegen US-Militäroperationen usw.) ein Bedrohungspotenzial abzuleiten, gegen das sie ihn schützen müssten.

Lucia Marjanovic sah sich für ihren NZZ-Artikel auch die Bundesheer-Seite für Soldatinnen an, wo wir bei den FAQs lesen: „Ich habe bereits meinen Zivildienst abgeleistet, jetzt aber interessiere ich mich für den Ausbildungsdienst. Ist der Zug für mich abgefahren?“ und sie zieht puncto Inserat diese Schlußfolgerung: „Vielleicht sollte den Herren Werbeplanern jemand sagen, dass nicht alles lustig ist, was irgendwie ein Wortspiel darstellt. Kontrollinstanzen dürfte es überhaupt nicht gegeben haben, schließlich wird auch auf die Internetadresse girlsday.bunderheer.at (sic) verwiesen. Offensichtlich braucht man tatsächlich mehr Frauen im Bundesheer. In der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel.“ Die Autorin zählt auch auf, was Doskozil alles versprochen hat, der aber auch beim Thema Frauen und Sicherheitspolitik gerne Dampf plaudert.

im „Standard“ faßt Nina Weißensteiner die Causa anhand der Recherche ihrer „Kolleginnen“ zusammen und schließt mit einem Hinweis auf Pläne, den seit Jahren stagnierenden Frauenanteil beim „BH“ anzuheben: „Denn bis zum Jahr 2020 will Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) 9.800 Posten beim Bundesheer besetzen – und zwar dezidiert nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen. Seit Jahren dümpelt der Anteil der Soldatinnen bei 2,5 Prozent dahin, doch angesichts Doskozils Rekrutierungsoffensive kletterte zuletzt die Zahl der Bewerberinnen endlich nach oben – allein bis November verzeichnete das Personalamt im Vorjahr 390 weibliche Freiwillige.“ Was natürlich nicht heißt, dass viele Frauen auch lange in einem nicht gerade frauenfreundlichen Umfeld bleiben. Zwar werden heute einige schon wissen, dass Frauen nicht per se dort weinen, wo Männer Frust runterspülen; von Gleichberechtigung ist man aber weit entfernt.

Parodie auf Frauen für ein Berufsheer-Inserate (2013)

Was Doskozils Beraterin Karlsson nicht bieten konnte, weil sie damit keine Erfahrungen gemacht hat, ist eine nüchterne Betrachtung von Männerverhalten beim Bundesheer und in dessen Umgebung, da hier auffällt, welchen Stellenwert Emotionen, Eitelkeiten und Anerkennung haben. Keine Bedeutung hat es aber, endlich einmal so zu handeln, wie es die verbal hochgehaltenen „Soldatentugenden“ mit sich bringen müssten. Stattdessen ließ man es zu, dass Minister an der Amtsausübung laut Verfassung gehindert wurden, was ja nicht im luftleeren Raum geschieht, sondern u.a. den Zweck hatte, das Heer an die Wand zu fahren, das schließlich bloß Helfer bei illegaler Masseneinwanderung war, statt seine Aufgabe zu erfüllen. Weil ich dies – da ich Befindlichkeiten hintanstellen und Selbstdisziplin üben könnte – so objektiv wie möglich analysierte, wurde ich von vermeintlichen Landesverteidigern sexistisch diffamiert oder ausgegrenzt / ignoriert (auch deshalb, weil ich „männlich“ agierte und sie „weiblich“).

An Puntigams Adresse würde ich heute sagen, dass Männer sich von ihren Emotionen leiten lassen, wenn viel über Eitelkeit und Geltungsbedürfnis läuft, während Frauen sich eingedenk kämpfender „Ahninnen“, die es immer gab, zusammenreißen und ohne anderes Doping als Kaffee das tun, was getan werden muss. Aus dieser Perspektive sind auch Aktionen wie das Selbstouting von Cyberexperten des Abwehramts aus Geltungsdrang undenkbar. Da sich Doskozil nicht dafür interessiert, was gerade die Erfahrung von Frauen und generell von Zivilisten zu moderner Landesverteidigung beitragen kann (Stichwort asymmetrische Kriege, die sich nicht primär militärisch abspielen), sind all dies nur Anmerkungen am Rande. Weil das Wissen von Frauen für ihn wertlos ist, enthält er dem Eurofighter-U-Ausschuss übrigens Informationen vor, die Norbert Darabos entlasten, den er wohl als Konkurrenz im Burgenland betrachtet.

Was die Sexismus-Debatte betrifft, gab es beim „Standard“ vereinzelt doch interessante Postings, etwa von „Marinelli“: „Ich will solche infantilen Witze nicht parieren müssen, verstehen Sie das? Ich wuensche mir einen respektvollen Umgang mit anderen, bei dem es keinen Unterschied macht, welches Geschlecht und welche Hautfarbe ich habe…Nur weil Sie sich damit abgefunden haben, müssen andere Frauen das nicht auch…Und wenn ich in einer Diskussion zu einem Thema das die Behandlung von Frauen in unserer Gesellschaft betrifft hauptsächlich Beifall von Männern bekäme, dann würde ich mich nicht unbedingt als Feministin bezeichnen…Die Weissen hatten die Schwarzen, die sich auf ihre Seite schlugen, auch lieber, aber im Endeffekt waren alle Schwarzen Sklaven.“

Junge Grüne zum Nationalfeiertag 2016

„armer tor“ schrieb: „alltags-sexismus wird offenbar gar nicht mehr erkannt. ‚karriere mit bh‘ ist nicht anderes als eine umschreibung von ‚karriere mit brüsten‘. denken sie nicht, dass für manche frauen so etwas ärgerlich ist? zb auf die brüste reduziert zu werden bzw diese in den vordergrund zu stellen, wenns um einen job geht? eines der größten probleme ist die verharmlosung von diskriminierung.“ Und „the warrior“ meinte: „Für einen Schenkelklopfer der Minderbegabten am Frühschoppen oder Wirtshausstammtisch reichts. Gut, die kennen einen BH nur aus der Palmers-Werbung, weil sie so ein kleines Zumpferl haben, das keiner Frau reicht. Ein normal denkender Mann runzelt darüber die Stirn und greift sich bei so einer Werbung an den Kopf. Wenn das alles ist, das die Marketing’strategen‘ des BHs zusammenbringen, sollte man weitere Kompetenzübertragungen ans Heer reiflich überlegen.“

„Freundlicher Hinweis“ hat einen recht interessanten Hinweis: „In den späten 80ern führte die Sozialistische Jugend (!) unter Vorsitzendem Alfred Gusenbauer (!) eine bundesweite Anti-Bundesheer-Kampagne unter dem Titel ‚Bundesheer abschaffen‘ (!) durch. Die Vorarlberger Genossinnen taten sich dabei mit einer speziellen Aktion hervor. Sie mischten sich am Tag der Offenen Tür einer Kaserne mit T-Shirts unters waffenschaulustige Volk, auf denen die Worte ‚Nein zum BH!‘ prangten. Kalkulierterweise wurden sie daraufhin von Bundesheer-Offizieren aufgefordert, diese T-Shirts auszuziehen. Was sie taten. Die weiblichen Teilnehmer dieser linken (!) Aktion hatten unter den T-Shirts nix (!) drunter an …. So ändern sich die Zeiten!“ Die eigentliche Pointe mag dem User oder der Userin entgangen sein, denn sie besteht darin, dass hier Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer am Werk war.

Man bringt solche Episoden beim Bundesheer aber mit Darabos in Verbindung, der für die roten Jugendorganisationen zu pragmatisch war, da er neben dem Studium arbeiten musste. Dass er bei unbestrittenem politischem Talent keine Zeit für theoretische Höhenflüge hatte, bewahrte ihn vor der transatlantischen Vereinnahmung und Zurichtung, die bis heute alle prägt , die via SJ, JG und Co. Karriere machen. Wenn man es bevorzugt, Leute in Schubladen einzuordnen, genügt es, dass Darabos Minister wurde, als Gusenbauer Kanzler wurde. Doch der Eurofighter:Ausschuss bietet auch allen (Politikerinnen und berichtenden Journalistinnen ) die Chance, einmal vom ausgelatschte Männerpfad abzuweichen und die Umstände zu thematisieren, unter denen Darabos den umstrittenen Vergleich mit EADS geschlossen hat bzw. unter denen (zu) teure Ersatzteile angeschafft wurden. Weder der Verteidigungs- noch der Justizminister sind bereit, diesbezüglich zu kooperieren, sondern wollen alles unter der Tuchent halten.

