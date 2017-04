Kapituliert Trump wirklich vor den Kriegstreibern?

Donnerstag, 6. April

In einer kurzen Ansprache erklärt Trump den US-Bürgern die Notwendigkeit eines Raketenangriffs auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt Al-Schairat.

Wörtlich sagt er: „Am Dienstag hat der syrische Diktator Baschar al-Assad einen schrecklichen Chemiewaffenangriff auf unschuldige Zivilisten verübt… Es war ein langsamer und brutaler Tod für so viele. Sogar wunderschöne Babys wurden brutal ermordet bei dieser sehr barbarischen Attacke…Heute Abend habe ich einen Militärangriff auf den Luftwaffenstützpunkt in Syrien angeordnet, von dem aus der Chemiewaffenangriff gestartet wurde… Es besteht kein Zweifel daran, dass Syrien verbotene Chemiewaffen eingesetzt hat… Die Region wird noch instabiler, was eine Bedrohung der USA und ihrer Alliierten bedeutet.“ Hillary Clinton schließt sich Trump mit der Forderung an, als Reaktion auf den angeblichen Chemiewaffen-Einsatz Syrien zu bombardieren. Anschließend schreibt Paul Craig Roberts – unter Reagan stellvertretender Finanzminister – „Trump hat sich ergeben. Wird Putin der nächste sein?“

Freitag, 7. April

In den Morgenstunden des 7.April steht fest: In der Nacht auf Freitag sind von den Kriegsschiffen USS „Porter“ und USS „Ross“ 59 Lenkwaffen vom Typ Tomahawk auf die syrische Luftwaffenbasis Al-Schairat abgeschossen worden. Die Reaktion fällt wie erwartet aus: Erstmals wird Trump von seinen erbitterten Gegnern gelobt. Der Angriff wurde in der offiziellen Medienlandschaft mit begeisterter Zustimmung aufgenommen. Anne-Marie Slaughter – nomen est omen? – leitete unter Hillary Clinton zwei Jahre lang als „Director of Policy Planning“ den Planungsstab im US-Außenministerium.

Zu Beginn wurde festgehalten, dass Präsident Trump um keine Autorisierung durch den Kongress nachgesucht hat und dass er dem Kongress oder dem amerikanischen Volk keine Beweise zur Rechtfertigung dieses Angriffs vorlegte. Anschließende wurden die Folgen diskutiert, falls Trump sein militärisches Engagement im Nahen Osten ausweiten sollte. Und Paul Craig Roberts schrieb: Trump ist Historie: „Der tiefe Staat hat die Kontrolle übernommen“. Als Beweis listet er 45 Beispiele auf, in denen Trump sagte, dass die Angriffe auf Syrien eine schlechte Idee seien und einen dritten Weltkrieg auslösen könnten. Hier einige ausgewählte Beispiele – aus dem Jahr 2013!





Diese Tweets scheinen eindeutig zu belegen, dass bei Trump ein totaler Sinneswandel stattgefunden haben muss, ob freiwillig oder unfreiwillig. Oder ist es vielleicht ein raffinierter Schachzug?

Die Russen hätten die Tomahawks mühelos abfangen können

Der für seine tiefgründigen Analysen bekannte Arabienkenner Thierry Meyssan fordert in seinem Artikel „Donald Trump behauptet seine Autorität über seine Verbündeten“ seine Leser auf: „Lassen Sie sich nicht durch die diplomatischen Spiele und den Konformismus der Mainstream-Medien täuschen. Was heute Morgen in Syrien passiert ist, hat nichts mit der Präsentation zu tun, die Ihnen gegeben wurde, noch mit den daraus gezogenen Schlussfolgerungen.“

Wie inzwischen auch von anderen Seiten bestätigt wurde, konnten amerikanische Marschflugzeuge ungehindert den durch die neue russische Luftabwehrwaffe kontrollierten Bereich durchfliegen. „Laut General Philip Breedlove, damals Oberbefehlshaber der NATO, hätte diese Waffe Russland erlaubt, die Vereinigten Staaten in konventioneller Kriegsführung zu übertreffen. Sie hätte die Leitsysteme dieser Raketen stören sollen. Sie tat es aber nicht, entweder, weil das Pentagon inzwischen eine technische Antwort gefunden hat, oder weil sie durch Russland abgeschaltet wurde“, wird berichtet.

So wurde keine einzige Anti-Raketen-Rakete abgeschossen, weder durch die russische noch durch die syrische Armee. Trotzdem schlugen nur 23 der 59 Marschflugkörper in die Basis von Sha’irat ein. Dort fanden sie eine fast leere Militärbasis vor, zerstörten nach Meyssan schon lange ausrangierte Flugzeuge und Hangars – und töten lediglich ein Dutzend Menschen.

Ex-CIA-Agent Robert David Steele

War der Angriff abgesprochen?

„In den letzten Tagen hat Trump die Legitimität der Arabischen Republik Syrien anerkannt und somit die Fortsetzung im Amt des demokratisch gewählten Präsidenten Baschar Al-Assad. Er empfing den ägyptischen Präsidenten, Feldmarschall Abdel Fattah al-Sissi, verbündet mit Syrien, und gratulierte ihm für seinen Kampf gegen die Dschihadisten.“ Aus diesem Grund darf man mit Meyssan vermuten, dass Trump mit diesem Angriff seine Opposition befriedigte, um sich Handlungsfreiheit zu verschaffen. Es ist bekannt, dass Russland und Syrien vorher über den Raketenangriff informiert wurden. Der chinesische Staatschef Xi Jinping war sozusagen live dabei, als Trump den Einsatz auslöste.

Ankara war ebenfalls eingeweiht – nur Berlin wusste nichts, und Brüssel gibt es auf der geopolitischen Landkarte des amerikanischen Präsidenten gar nicht. Daraus könnte tatsächlich abgeleitet werden, dass dieser Angriff abgesprochen war, um Trumps Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen, Putin die moralische Legitimation zu geben, das Moratorium zu beenden und somit den syrischen Luftraum zu schließen. Damit dürften auch die Aktivitäten von Großbritannien, Frankreich, der Türkei und Deutschland beendet sein.

Parallel zu diesem geschickten Manöver läuft Trumps Offensive für ein Trennbankensystem. Wir haben also Grund zu der Hoffnung, dass Trump keineswegs vom Establishment besiegt oder umgedreht wurde, sondern durch das Manöver eines angekündigten Scheinangriffs seine beabsichtigte Politik weiter verfolgt. In den nächsten Tagen werden wir sehen, wie sich die Situation in Syrien weiterentwickelt und wie die USA auf den Vormarsch des IS weiter reagieren werden. Erst dann haben wir Klarheit.

Vielen Dank, lieber Herr Effenberger, für diese Analyse!

PS: Man muss auch – siehe Willy Wimmers Kommentar – an Außenminister Rex Tillersons Reise nach Moskau denken und daran, dass man (wie Robert David Steele im Video oben ausführt) jetzt erkennen kann, wer wie taktiert und welche Rolle spielt. Offenbar hat die CIA ihre neuen Direktor Mike Pompeo korrekt informiert, dass es sich beim „Giftgasangriff“ um eine false flag handelt, was die Darstellung Russlands bestätigt. Interessant ist auch diese Information: „Im Falle der angeblichen Giftgas-Angriffe waren seltsamerweise all diese Bilder und Geschichten startklar, sobald die Nachricht bekannt wurde – obwohl westliche Medien über kaum Korrespondenten vor Ort verfügen und ohne dass auch nur ein rudimentärer Fakten-Check hätte stattfinden können. Wer im PR-Bereich arbeitet, weiß, dass solch eine mediale Bombardierung nur durch eine vorher festgelegte Strategie funktionieren kann – alle müssen quasi an einem Strang ziehen, die Bilder verbreiten, die reißerischen Geschichten an die Medien verteilen etc.

Dazu bedient man sich heutzutage natürlich auch der sozialen Medien – man weiß beispielsweise, wann jemand einen bestimmten Tweet senden wird, den man dann in seinen Meldungen benutzt. So lässt sich eine mediale Lawine ins Rollen bringen. Besonders brisant: Anscheinend hat ein voreiliger Twitterer schon über den Giftgas-Angriff geschrieben, bevor dieser überhaupt stattfand! Da hat er die PR-Strategie wohl nicht richtig gelesen und das Timing verhunzt. Daraufhin hat er den Tweet natürlich schnell gelöscht – zu spät.“ Nachzulesen bei Sott.net und mit den Screenshots vieler Tweets illustriert. Bezeichnend ist auch, dass zwar Russland, nicht aber z.B. das an der Beseitigung der syrischen Chemiewaffen Österreich auf den Umstand hinweist, dass es Assads Bestände gar nicht mehr gibt. Und es geht um die gezielte Zerstörung von Staaten durch irreguläre, extra dafür geschaffene (Terror-) Truppen…