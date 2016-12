Und ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode

Fake News vor allem via Mainstream sind eine Sache; wie aber die Menschen darauf reagieren ist eine andere. Dass die Strategie aufgeht, obwohl immer mehr Leute kritisch sind und nichts mehr als gegeben hinnehmen, soll anhand von Beispielen illustriert werden. Sie erreichen durchschnittliche Userinnen und User sozialer Medien, wo sie eben auch auf fruchtbaren Boden stoßen. Da werden Refugees Welcome-Devotionalien in Handarbeit hergestellt; zugleich sichert man nicht die Grenzen, sondern die Weihnachtsmärkte mit Bollern (auch in bunt) oder mit Bauschutt- bzw. Müllcontainern. Und als wären in Ost-Aleppo nicht Minen und Massengräber entdeckt worden, startete eben der Civil March for Aleppo in Berlin unter großem Mainstream-Rummel.

Auf der Facebook-Seite zum Marsch findet man ein kurzes Video, in dem Initiatorin Anna Alboth die Intention erklärt. Illustriert wird es mit Desinformationsbildern, wie sie die White Helmets verbreitet haben. Immerhin 400 Menschen kamen nach Berlin, um beim Start dabei zu sein; man kann sich auch unterwegs einklinken. Alboth hatte die Idee dazu erst vor drei Wochen und als sie auf Facebook laut darüber nachdachte, was wäre,wenn sie einfach zu Fuß nach Aleppo gehen würde, meldeten sich binnen 24 Stunden 150 Interessierte. Marschiert soll auch in den USA werden, und zwar Richtung Washington, da Regime Changer George Soros Donald Trump den Krieg erklärt hat. Auch wenn Alboths Marsch sich eher in der Tradition von „Marches of Hope“ bewegt, mit denen illegale Masseneinwanderung nach Europa gefördert wurde, fällt es schwer, an ganz spontane Entwicklungen zu glauben.

Auf zum Civil March!

Als versucht wurde, Migranten an der griechisch-mazedonischen Grenze dazu anzustacheln, sich einfach auf den Weg zu machen, spielten via Deutschland und Österreich gelenkte „NGOs“ mit Soros-Verbindungen eine wichtige Rolle. Anna Alboth, ihr Partner und ihre beiden Kinder verstehen sich als „Family without Borders„, wobei sie so vorgestellt wird: „A

Die Gazeta Wyborcza ist die größte polnische Tageszeitung, wurde mit Finanzhilfe von George Soros auf Schiene gebracht und wirkte daran mit, die antiglobalistische Partei Samoobrona aus der Regierung zu schießen. Samoobrona (Selbstverteidigung) war an polnischer Souveränität und Selbstversorgung orientiert, lehnte den Raketenschild und die Beteiligung an US-Militäroperationen ab (mehr zum Thema Raketenschild schreibe ich hier). Zu den Partnern der European Youth Press (Herausgeberin des Organe Magazine) gehört auch Mapping Media Freedom, das unter anderem von der Frontorganisation Reporter Ohne Grenzen oder von Debating Europe (Partner u.a. Soros‘ Open Society Foundations) unterstützt wird. Man sieht schon an diesen Details, dass sich Alboth in jener Filterblase bewegt, wo Journalismus mit Propaganda verwechselt wird und der Kampf gegen Grenzen und staatliche Souveränität Programm ist.

Alboth sammelt Spenden für ihren Marsch bei Gofundme.com und hat immerhin schon mehr als 18.000 von angepeilten 30.000 Euro zusammen. Die kalifornische Crowdfunding-Plattform wird auch für (andere) fragwürdige Zwecke genutzt, wie hier ausgeführt wird und wurde den Gründern von einer Gruppe von Investoren abgekauft. Das Manifest zum March erinnert jedenfalls an das apolitische, emotionale Gewäsch anderer Initiativen, die nichts an bestehenden Verhältnissen ändern, sondern uns einlullen sollen: „Es ist Zeit, zu Handeln. Wir können nicht weiter vor unseren Bildschirmen sitzen und nichts tun, schreiben wie schrecklich das ist, behaupten dass wir machtlos sind. Nein, wir sind nicht machtlos. Dafür sind wir sind viel zu viele! Wir gehen vom Berlin nach Aleppo über die sogenannte ‚Flüchtlingsroute‘, nur in die andere Richtung. Uns wurde beigebracht, uns der Situation und dem Krieg zu fügen. Uns wurde beigebracht, uns vor den Mächtigen, die die Fäden ziehen, zu fürchten. Wir wurden dazu gebracht, auf der Seite der ‚Guten‘ zu stehen und den ‚Bösen‘ die Schuld zu geben, die Aufteilung von Menschen in die Besseren und die Schlechteren zu akzeptieren, diejenigen, die nachts in Sicherheit in ihrem warmen Bett schlafen können und diejenigen, die um ihr Leben bangen und flüchten müssen. ‚So ist das eben‘, wurde uns gesagt.“

Dass viel berichtet wird, ist kein Wunder, passen solche Aktionen doch wunderbar zur Agenda des Fake News-Mainstream. Auch bei France24 sieht man den international angelegten Marsch, der mit Transparenten wie „Save Aleppo“ startete. In vielfaches Lob mischt sich auch Kritik etwa bei The Daily Beast (im September, wo Alboth doch die Idee erst vor drei Wochen hatte) mit der Frage, ob die Initiative heroisch oder selbstmörderisch ist. „In the footsteps of refugees“ übertitelt hingegen Euronews einen Bericht auf seiner Webseite. Es überrascht nicht, dass der Mainstream es nicht für notwendig hält, auf die aktuelle Situation in Aleppo einzugehen, das von den vom „Westen“ gehätschelten „Rebellen“ befreit wurde. Wie war das nochmal mit „Save Aleppo“, monatelangem virtuellem Mitleiden der Initiatorin und sobald Aleppo frei ist, macht man sich im Tempo von 20 Kilometern pro Tag auf den rund 3000 Kilometer langen Weg?

„Lichterbogen für Menschlichkeit“

In die Kategorie „Kann man nicht erfinden“ gehört auch der „Refugees Welcome-Schwibbogen“, der als „traditionelle Weihnachtsdekoration aus dem Erzgebirge“ angeboten wird: „Ein Lichterbogen für Menschlichkeit und gegen Fremdenhass“ ist um wohlfeile 30 Euro zu haben: „Der Schwibbogen ist die traditionelle Weihnachtsdekoration aus dem Erzgebirge und symbolisiert die Sehnsucht der Bergleute nach menschlicher Wärme, die das Tageslicht und ihre Familienmitglieder vor allem in den Wintermonaten oft über Wochen nicht zu Gesicht bekamen. Unsere Refugees-Welcome-Variante des Lichterbogens zieht eine Verbindung zu den tausenden Menschen, die in ähnlicher Weise getrennt von ihren Liebsten, heimatlos in eine ungewisse Zukunft schauen müssen. Durch den Kauf des Schwibbogens kannst Du nicht nur ein deutliches Licht für Gastfreundschaft entzünden, sondern auch die ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten unterstützen.“

Über einen Teil des Kaufpreises freut sich die natürlich auch mit einem Integrationspreis ausgezeichnete Initiative Willkommen in Löbtau. Bei all dieser zur Schau gestellten Wärme und Menschlichkeit muss man sich ja fragen, wie es möglich ist, dass bereits 400.000 Menschen in Deutschland obdachlos sind, man ihnen aber keine Siedlungen baut, sondern sie Angst haben müssen, dass „Geflüchtete“ sie anzünden wollen. Dabei wurde die Identität der sieben Täter, die einen Berliner Obdachlosen in Brand setzen wollten, zunächst hinter der Bezeichnung „Berliner“ verborgen, obwohl es sich um sechs Syrer und einen Libyer handelt. Es ist nachvollziehbar, dass über Anna Alboths Marsch erboste Polen ihr Links zu diesem „Fall“ auf die Facebook-Pinnwand stellen.

Wie Legosteine: Sperren in deutscher Innenstadt

Staaten gelten völkerrechtlich nur dann als Staat, wenn sie die Kontrolle über ihr Staatsgebiet ausüben, also die Gebietshoheit über das eigene Territorium haben. Diese darf selbst bei 100% Flüchtlingen (was ja nicht der Fall ist) nicht gefährdet sein, weil die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten werden muss. Statt aber Grenzen zu sichern, werden Märkte von Polizei bewacht, mit Bollern und überdimensionierten Legosteinen oder diversen Containern abgesperrt und man verteilt Taschenalarm an Frauen. Der Wiener Bürgermeister gab sich kämpferisch mit dem Spruch, dass keine Mauern um den Christkindlmarkt errichtet werden – das nicht, aber man stellt in Wien große Müllcontainer ab. Auch daran sieht man, dass Brauch (wie bei traditionellem Handwerk) überlagert und verfremdet wird, weil wir ja auch die willkommen heissen müssen, die uns und unsere Kultur alles andere als respektieren.

Der letzte „Wahnsinn“ in diesem Artikel befasst sich mit dem amerikanischen Professor George Ciccariello Maher, der sich zu Weihnachten „White Genocide“ wünschte. Eine Petition für ihn bei Change.org wurde unter anderem von Glenn Greenwald unter Hinweis auf akademische Freiheit unterstützt. Die Drexel University sieht dies etwas anders: „While the University recognizes the right of its faculty to freely express their thoughts and opinions in public debate, Professor Ciccariello-Maher’s comments are utterly reprehensible, deeply disturbing, and do not in any way reflect the values of the University.“

Wie bei uns eskalieren auch in den USA „Hasspostings“ aller Art rasch, doch wenn sich der Politikiwissenschafter lustig machen wollte über „White Supremacists“, so ist dies gründlich daneben gegangen. Er scheint auch nicht mit Definitionen von Genozid vertraut zu sein, die man durchaus auf heute sichtbare Bevölkerungspolitik anwenden kann. Ab Minute 17 in einem Video trifft aber Alex Jones von Infowars den Punkt, denn man macht Amerikanern deswegen ausbeutbare Schuldgefühle, weil 2 % ihrer Vorfahren im 19. Jahrhundert Sklaven hatten. Eben ganz ähnlich, wie bei uns immer wieder auf Schuld aus dem 2.Weltkrieg Bezug genommen wird, die Masseneinwanderung aus islamischen Ländern ebenso wenig tilgen kann wie die der weißen Amerikaner.